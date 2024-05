Vereadores ressaltam as demandas e as principais conquistas de Caxias - Art Vídeo/ Ralph Barbosa da Silva/Divulgação

Publicado 29/05/2024 17:37

Duque de Caxias - Os vereadores de Duque de Caxias comentaram na tribuna da Câmara, durante a sessão plenária de 28/05, assuntos relevantes para o município, como: a despoluição dos rios e canais, os novos leitos e equipamentos entregues ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, a necessidade da coleta regular de lixo nos bairros e os problemas envolvendo as empresas terceirizadas que prestam serviços para a saúde e a educação.



Meio ambiente



Preocupado com a situação dos rios, canais, córregos e valões do município, o vereador Michel Vila Nova (PDT) explicou a sua sugestão ao Executivo. “Proponho a adoção da Seabin, uma lixeira flutuante inovadora que utiliza tecnologia de ponta para limpar ativamente as águas”.



O equipamento é capaz de coletar diversos tipos de detritos, incluindo garrafas plásticas e até pequenas quantidades de combustível ajudando assim a preservar as vidas aquáticas.



Novos leitos hospitalares, equipamentos e unidade do Hemorio



O vereador Beto Gabriel (SD) comentou a inauguração, no sábado (25), de mais uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com 16 leitos e equipamentos de última geração, no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. “É um governo que se preocupa com as pessoas, que coloca em prática o verdadeiro significado da palavra política, que é transformar vidas”.



Outro avanço da administração municipal, destacada pelo vereador, foi a inauguração da Unidade de Coleta do Hemorio, no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo.



A vereadora Delza de Oliveira (MDB), autora da Lei nº 3.208/2022, instituindo o mês de novembro como o “Mês do Doador de Sangue no município”, comemorou a inauguração.

“Cada doador de sangue ajuda até quatro pessoas. Duque de Caxias está cada vez mais avançando. Temos hospitais de excelência que atendem toda a Baixada Fluminense”, disse ela, ressaltando ainda as instalações de ares-condicionados no Hospital Duque e demais investimentos na saúde.



Centros de Reabilitações para Pessoas com Deficiência



O vereador Anderson Lopes (MDB) comentou sua sugestão para a construção de um Centro de Reabilitação para Pessoas com Deficiência, no Jardim Primavera, Segundo Distrito, e no bairro Imbariê, no Terceiro Distrito.

“Nós temos o CER IV, no Primeiro Distrito, que faz um trabalho extraordinário. Porém, a demanda é muito grande e tive informações de que as pessoas esperam muito tempo para serem atendidas”.



O vereador Claudio Thomaz (PRD) que, no momento, presidia a mesa, salientou o empenho da Casa Legislativa com a inclusão. “Gostaria de parabenizá-lo pela indicação e todos os demais vereadores que apresentam projetos de lei e indicações na área de reabilitação”.



Indicações atendidas



“É um momento de alegria ter várias indicações minhas sendo atendidas. Iniciamos as obras no campo da Barão, com iluminação de Led. Estamos fazendo o mutirão de limpeza, reformando o posto Antônio Granja que está sob nova direção, os postos de saúde do nosso bairro, assim como o asfalto nas ruas Caraguatatuba e Barueri”, resumiu o vereador Vitinho Grandão (PL), em sua manifestação na tribuna.



Ele ressaltou que está acompanhando o processo de licitação da obra da creche, no bairro São Bento. “Também tem o Parque da Cidade que foi uma luta do meu pai, Chiquinho Grandão, no mandato dele, e eu estou podendo dar continuidade. São obras grandes chegando na nossa região. Vamos fazer o campo da Casa dos Bancos também. Estamos trabalhando por todo o nosso bairro”, comemorou o vereador Vitinho Grandão, apresentando ainda mais realizações.



Obras no Pantanal



O vereador Clovinho Sempre Junto (PDT) apontou as recentes obras no bairro Pantanal, oriundas de suas indicações. “Várias vezes cobrei aqui melhorias para o Pantanal. Conseguimos a UBS e vamos inaugurar a Fundec. Quero agradecer o prefeito Wilson Miguel, os deputados Marcos Tavares, Rosenverg Reis que lutam muito para trazerem recursos para o nosso município”.



Obras na Vila Fraternidade também foram destaques em sua fala, assim como o asfaltamento de diversas ruas na região. Clovinho alertou que ainda é necessário um CRAS para atender aos moradores.



Beto Gabriel, Vitinho Grandão, Catiti (PDT) falaram sobre as obras que estão sendo realizadas pela cidade, em especial, na região do Pantanal, e destacaram outras ações que já foram entregues e que contemplam uma melhor qualidade de vida à população.