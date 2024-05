Caxias recebe projeto inspirado por Heitor Villa-Lobos: 'Brasil de Tuhu' - Divulgação

Publicado 29/05/2024 17:42

Duque de Caxias - Não tem como falar de um Brasil musical sem citar Heitor Villa-Lobos. Em homenagem ao artista que compôs cerca de mil obras e tinha o sonho de ver um Brasil musicalizado, a edição do “Brasil de Tuhu” chega a Duque de Caxias na próxima terça-feira (4), na Escola Estadual Municipalizada Bairro California, às 10h e 13h30. Esta edição celebra a música clássica brasileira e o legado de Heitor Villa-Lobos, contemplando também outras escolas no estado do Rio de Janeiro e também em São Paulo. O projeto conta com patrocínio do Grupo Priner, e copatrocínio da GLP e Trident Energy, através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura do Governo Federal.



Promover transformação social por meio da educação. Este é o intuito do programa multiplataforma, inspirado no guia prático do modernista que percorreu o país documentando cantigas populares na década de 30 como “Fui no Itororó” e “Saltando como um saci”. A ideia é levar 28 concertos didáticos às unidades de ensino, além de brincadeiras musicais e recursos para manutenção da prática musical em sala de aula.



Completando 16 anos de trajetória, este projeto não seria possível sem a realização da Baluarte Cultura.

“Queremos oferecer suavidade para o dia-a-dia das escolas, estimular a criatividade, proporcionar conhecimento sobre nossa cultura através do universo de Villa-Lobos, ampliando o acesso à educação musical de forma inclusiva no país”, ressalta Paula Sued, diretora de produção.



Este ano o projeto circula pelas cidades de Macaé, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Mogi das Cruzes, Barueri e São Paulo com um quarteto de cordas 100% feminino para apresentação dos concertos didáticos. Em cena o Quarteto Brasil de Tuhu, formado pela premiada violinista e diretora pedagógica do projeto Carla Rincón no primeiro violino, Carol Cardeira no segundo violino, enquanto a viola fica a cargo de Soraya Vieira, e o violoncelo, nas mãos de Gabriela Brito. Além do Quarteto, a atriz e artista brincante Verônica Bonfim - autora de livros infantis como 'A menina Akili e seu tambor falante' (2016) - que lhe rendeu o prêmio Escritas Pretas 2022 e foi adaptado para o teatro, garantindo os títulos APTR 2021 e Destaques Rio Musical 2022 como melhor espetáculo infanto-juvenil. A interação com a plateia é o principal diferencial do concerto, estimulando o interesse e a percepção musical de crianças e educadores. O roteiro é costurado pelo compositor, arranjador e autor teatral Tim Rescala, que ensina noções básicas dos elementos da música, apresenta os instrumentos que compõem um quarteto de cordas e o que é ritmo, melodia e harmonia.



Segundo Paula, o ponto de partida para esta criação é a necessidade de musicalizar o país.

“O Brasil de Tuhu é o sonho coletivo de musicalizar o Brasil. Este era um desejo de Villa-Lobos e escolhemos seu apelido de infância para compor o nome do programa. Ele era encantado por locomotivas e imitava o som delas quando era menino: Tuhuuu!”, destacou a diretora de produção sobre o programa que já passou por mais de 40 cidades e 13 estados brasileiros apresentando os concertos para mais de 67 mil crianças.



Composto por 12 diferentes ações, o Brasil de Tuhu é uma realização da Baluarte Cultura em parceria com Carla Rincón e é patrocinado pelo Grupo Priner e copatrocinado pela GLP e Trident Energy, através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura do Governo Federal.



PROGRAMAÇÃO



04/06 | 10h e 13h30 | Escola Estadual Municipalizada Bairro California

R. Telcarim, s/ nº - Pilar, Duque de Caxias - RJ, 25237-010



10 concertos musicais presenciais em Duque de Caxias e Rio de Janeiro, RJ | Dias 03, 04, 05, 06 e 07 de junho.