Duque de Caxias promove Semana do Meio Ambiente - Divulgação

Publicado 03/06/2024 16:41

Duque de Caxias - Esta segunda-feira (03/06) marca o início da Semana de Meio Ambiente 2024, um evento anual que visa aumentar a compreensão e à preocupação com os impactos das atividades humanas no ecossistema. Durante a semana, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, promoverá uma série de atividades com o objetivo de empreender um equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a preservação ambiental.



Na tarde do primeiro dia do projeto (03/06), a SMMAPA realizou a palestra “Sustentabilidade na Administração Pública”. Durante a apresentação, foram ministrados temas atuais, a fim de promover políticas públicas que viabilizam ações, processos de implementação e avaliação nas mais diversas áreas, especialmente nos contextos social e ambiental.

De acordo com as atividades planejadas, a SMMAPA organizou para terça-feira (04/06), das 9h às 15h, uma trilha ecológica no Parque Natural Municipal da Taquara, com oficinas de recreação infantil, feiras de artesanatos e produtos orgânicos. Na quarta-feira (05/06), acontecerá, no Teatro Raul Cortez, das 13h às 16h, a Solenidade de Celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente.



Seguindo a agenda de atividades, na quinta-feira (06/06), das 9h30 às 13h, será ministrada a palestra “Reciclagem e Sustentabilidade”, na Escola Municipal Intercultural México Profa Nilcelina dos Santos Ferreira, localizada no bairro Santa Cruz da Serra. Finalizando o cronograma de ações, na sexta-feira (07/06), acontecerá o Espetáculo “Catador de Amanhãs” e uma série de atividades, das 10h às 15h, na Praça da Apoteose.



"Organizamos uma série de ações durante a semana, e no último dia, além do espetáculo, terá feira de adoção de animais, feira de agricultores familiares, oficina de recreação infantil, polo de beleza e doação de mudas. Buscamos, através dessas ações, uma maior conscientização ambiental da população e dos empresários duquecaxienses", explicou o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal de Duque de Caxias, Ricardo Matos Torres.