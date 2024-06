Prefeitura de Caxias vai inaugurar obra de urbanização no Pantanal - Divulgação

Publicado 03/06/2024 16:38

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugura, nesta terça-feira (04), às 18h, no bairro Pantanal, no segundo distrito, as obras de urbanização da Avenida Gomes Freire. As obras, realizadas em parceria com o governo do estado, fazem parte do programa de melhorias dos bairros, que inclui pavimentação, construção e reforma de áreas públicas de lazer que já beneficiam milhares de moradores dos quatro distritos.



As melhorias serão entregues à população pelo prefeito Wilson Reis e o secretário municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário, que vão anunciar também a construção de uma creche no bairro. O evento vai contar ainda com a apresentação do cantor Buchecha.

Nos 1.120 metros de calçadão, que recebeu pisos intertravados coloridos, a prefeitura instalou diversos equipamentos para atender aos moradores de todas as idades. O campo de futebol ganhou nova grama sintética, com iluminação especial para jogos noturnos. Em toda extensão da área de lazer foram instaladas futmesas, academia ao ar livre, playground, conjuntos de mesas com bancos de concreto, além de ciclovia com 700 metros de extensão. Também foram criados recuos para parada de ônibus e a via recebeu nova pavimentação asfáltica.