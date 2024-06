Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 03/06/2024 16:49

Duque de Caxias - O Dia dos Namorados é uma data especial e o Caxias Shopping, administrado pela ALLOS, preparou atrações especiais para celebrar essa data de forma memorável.



No dia 10 de junho, segunda-feira, o tradicional Baile Caxias será dedicado aos apaixonados. Com muita música ao vivo, dança de salão e diversão, o evento gratuito convida o público de todas as idades a participar na Praça de Alimentação, das 17h às 21h. A atração contará com uma equipe de dançarinos profissionais, vestidos de vermelho, garantindo a animação na pista de dança.

No dia 12 de junho, Dia dos Namorados, o shopping, em parceria com a Lucena Corp, oferecerá experiências inesquecíveis aos casais. Das 17h às 21h, um caricaturista estará no lounge em frente à Kalunga, eternizando o momento com caricaturas feita na hora para os namorados. No mesmo local, uma plataforma de Giro 360° será a atração perfeita para os casais registrarem seu amor em vídeos incríveis para compartilhar nas redes sociais. As atrações são gratuitas e possuem vagas limitadas. A participação será por ordem de chegada e mediante cadastro no site do Caxias Shopping através do QR code disponibilizado no local da ação.



E para completar o clima romântico, um saxofonista se apresentará no palco, na praça de alimentação, das 18h às 21h, oferecendo uma trilha sonora especial para a noite dos casais



Além das atrações, o Caxias Shopping oferece algumas opções de presentes, tais como Lily Lumiere Eau de Parfum do O Boticário por R$ 299,90; Tênis Mule da Sonho dos Pés por R$ 129,90; Kit Aqua Di Gio 100ml+15ml por R$ 849,90; Bracelete Fio com Gota do Mapa da Mina por R$ 89,90 e Blusa Algodão Peruana da C&A por R$ 79,99.