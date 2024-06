Caxias Shopping prepara maior festa junina da Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 03/06/2024 16:59

Duque de Caxias - A Festa Junina do Caxias Shopping já tem data marcada para começar! O empreendimento da Baixada Fluminense apresenta o "Arraiá do Chico", um evento inédito que acontecerá de 07 a 09 de junho, de sexta a domingo.



Inspirado nas grandes festas de São João do Nordeste, como as de Campina Grande e Caruaru, o Arraiá do Chico dará início às comemorações com o pé direito. Serão três dias de festa com muita música animada, Dj, shows, espaços instagramáveis apresentações das tradicionais quadrilhas, uma fogueira de cinco metros, uma área kids e espaço Pet instagramável. Além disso, o palco será inspirado na igreja de Caruaru. Crianças e adultos estão convidados a participar da festa com seus trajes caipiras, entrando no clima da festa que se apresenta como o Maior Arraiá do Rio.



Outro destaque dessa grande festa será a diversidade gastronômica: o evento contará com diversas barraquinhas oferecendo comidas típicas dos arraiás, como salsichão, canjica, pé de moleque, milho verde, cuscuz, baião de dois e quentão. O público encontrará delícias da tradicional festa a partir de R$10,00 como salsichão e milho.



Para tornar o evento ainda mais divertido, haverá touro mecânico, pescaria, boca do palhaço e muitas brincadeiras típicas, prometendo diversão para toda a família.



A entrada do evento é gratuita e será realizado no estacionamento A, ao lado do Rio Poupa Tempo. Para mais informações, acesse caxiasshopping.com.br.

Serviço:

Arraiá do Chico no Caxias Shopping

Datas: 07, 08 e 09 de junho (sexta a domingo)

Local: Estacionamento A

Evento gratuito



PROGRAMAÇÃO

Dia: 07/06 (sexta-feira)

16h - Início Evento – DJ Sanmy

19h - Quadrilha - Corações Unidos

20h - Show Marco Vivan



Dia: 08/06 (sábado)

14h - Início do Evento – DJ Sanmy

17h - Show Chapadão do Forró

19h - Quadrilha – Paz e Amor

20h - Show Bruno Bonnato



Dia: 09/06 (domingo)

14h - Início do Evento – DJ Sanmy

16h - Recreação Infantil

19h - Quadrilha – Bate Coração

20h - Show Mala e Cuia