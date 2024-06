Duque de Caxias celebra dia do meio ambiente - Camille Lopes/Divulgação

Publicado 06/06/2024 19:24

Duque de Caxias - Duque de Caxias está comemorando a Semana do Meio Ambiente com palestras, oficinas, teatro, exposição, entre outras atividades. Nesta quarta-feira (05), que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal promoveu ações no Teatro Municipal Raul Cortez, na Praça do Pacificador.

Foram apresentadas palestras sobre Moda Sustentável Circular, e Gestão da Coleta Seletiva Cidadã, apresentadas pela estilista e consultora de moda Gilda Fernandes e pela ambientalista Luciana Alves. O público assistiu também a apresentação da Orquestra Bubônica, do Instituto Brasileiro de Música e Educação, composta por instrumentos feitos por materiais reciclados, como plástico e tubo de PVC e regida pelo maestro Davi Fernandes, e apresentação do grupo teatral Projeto Educ.

O evento foi aberto pelo prefeito Wilson Reis e secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal de Duque de Caxias, Ricardo Matos Torres. A programação foi assistida pela secretária municipal de Cultura e Turismo, Simone Sangelis, pelo Procurador-Geral do município, Fabricio Gaspar e alunos da rede municipal de educação.

Durante a programação a presidente da cooperativa de Reciclagem do Jardim Gramacho (Coopercaxias), Luciana Santos, recebeu das mãos do secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal, o cadastro de inscrição municipal. Com esse documento a cooperativa que foi criada em 2013 por catadores poderá se legalizar.

A Semana do Meio Ambiente foi iniciada no dia 03, com palestra sobre Sustentabilidade na Administração Pública na sede da SMMAPA no bairro Jardim Primavera, e palestra, atividades recreativas, feira de artesanato e de produtos orgânicos, no Parque Municipal da Taquara, nesta terça-feira (04). As Comemorações prosseguem nesta sexta-feira (07) com um grande evento na Praça da Apoteose, no bairro Vila São Luiz, marcando o encerramento das comemorações. A partir das 10h, serão realizadas diversas atividades como teatro, feira de adoção de animais, feira de agricultores familiares, oficina de recreação infantil, exposição sobre tratamento de água, polo de beleza, doação de mudas, aferição de pressão arterial e de glicose, e vacinação contra gripe influenza. Para vacinação o interessado deve apresentar a caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF.

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 5 de junho de 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo.