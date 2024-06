Semana do Meio Ambiente termina em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 07/06/2024 17:13

Duque de Caxias - A Semana do Meio Ambiente de Duque de Caxias/2024 chegou ao fim nesta sexta-feira (07/06), deixando um legado de conscientização e ações práticas em prol da sustentabilidade. Na Praça da Apoteose, os moradores puderam participar de diversas atividades, das 10h às 15h. A programação contou com oficina de recreação infantil, exposição "Tratamento de Água", doação de mudas, feira de adoção de animais, entre outras.



Bastante animada, a dona de casa Maria de Lourdes Silva, de 45 anos, parabenizou o trabalho desenvolvido.

“Vim à rua comprar frutas e tive uma surpresa muito agradável. Vi muitas pessoas empenhadas, na Praça da Apoteose. Todas elas dispostas a mostrar que é possível melhorar o nosso planeta com boas práticas. Estão de parabéns porque precisamos de profissionais comprometidos com o meio ambiente”, disse a moradora do bairro Vila São Luís.



Também feliz com as mostras de atividades na Praça, o metalúrgico Everton Andrade, de 38 anos, explicou que cada ação, por menor que seja, contribui para um futuro saudável para todos.

“Devemos ter um envolvimento contínuo e cada vez mais profundo com as questões ambientais. O mundo está com muitos problemas, como enchentes e queimadas, e se fizermos a nossa parte, vamos melhorá-lo para nossos filhos e netos”, aconselhou Andrade.

De acordo com o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, a Semana do Meio Ambiente é um momento de reflexão, mas também de ações concretas.

“Quero expressar minha profunda gratidão a todos os profissionais que se dedicaram a fim de construir um futuro sustentável. Cada ação empreendida, tenho certeza de que teve um impacto positivo em nossa sociedade e no meio ambiente”, finalizou o prefeito.