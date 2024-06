Bairro caxiense recebe nova cabine da Polícia Militar - Divulgação

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira (07/06), o bairro Vila São Luís, em Duque de Caxias, celebrou a inauguração da nova cabine do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança). A cerimônia, realizada na Praça da Apoteose, contou com a presença de autoridades estaduais, municipais e membros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.



Para o comandante do 15º BPM, Ten Cel PM Vinicius Carvalho da Silva, a iniciativa visa promover o reforço na segurança local.

“Mediante um planejamento integrado entre a Prefeitura e a Polícia Militar, nós evitamos sobrepor recursos e aumentamos nossa capilaridade na busca por trazer a melhoria da segurança para o município. Os senhores podem ter certeza que enquanto comandante do 15 BPM vou me dedicar 24 horas por dia à população de Duque de Caxias”, assegurou o militar.



O secretário Municipal de Segurança Pública, Dhiego Berg Araujo de Almeida, ressaltou a importância do Proeis na redução dos índices de criminalidade.

“É uma honra muito grande para a Secretaria de Segurança participar efetivamente, distribuindo policiamento nos quatro distritos. Quero reforçar também que a Praça da Apoteose terá os seus índices de criminalidade reduzidos”, declarou o gestor da Pasta.



Wilson Reis, prefeito de Duque de Caxias, destacou que a nova cabine do Proeis representa a dedicação à segurança pública da cidade e ao bem-estar da sociedade.

“Este equipamento público significa os esforços contínuos na luta contra a criminalidade. Além disso, a presença dos agentes impactam diretamente na qualidade de vida do cidadão e no desenvolvimento econômico da região”, finalizou o prefeito.