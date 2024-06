Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugura, no próximo domingo (09/06), às 16h, a Creche Municipal Zelina Penido da Rosa, localizada na Rua Professor Hélio Rangel, no bairro Jardim Primavera, segundo distrito. A nova Unidade Educacional faz parte do programa de melhorias na área da educação, iniciado em 2017, e conta com a parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A creche receberá o nome de Zelina Penido da Rosa, falecida em 2011, mãe do vereador Valdecy Nunes, e vai atender a cerca de 160 crianças de zero a cinco anos de idade. A cerimônia de inauguração contará com a presença do prefeito Wilson Reis; o secretário de Obras e Defesa Civil, Valber Januário, além de outras autoridades municipais e estaduais; familiares da homenageada, e contará com a apresentação do cantor Buchecha.

O prédio da nova unidade possui lactário, espaço para amamentação, playground, área com jardim e horta, refeitório, fraldários e banheiros infantis com acessibilidade para pessoas com deficiência, entre outras instalações para melhor atender alunos e funcionários.

Além da nova creche, a Prefeitura de Duque de Caxias irá entregar as obras de macrodrenagem das Ruas Marapani e Marquês de Baependi, recapeamento, sinalização e restauração das calçadas, reforma da praça da Rua Marapani e revitalização da praça da Rua 2.