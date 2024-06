Projeto EDUC promove Bazar Verde em comemoração ao Mês do Meio Ambiente - Rodrigo Campanário/Divulgação

Projeto EDUC promove Bazar Verde em comemoração ao Mês do Meio AmbienteRodrigo Campanário/Divulgação

Publicado 07/06/2024 17:26 | Atualizado 07/06/2024 18:15

Duque de Caxias - Sensibilizar crianças, jovens e adultos para a importância da conservação da natureza é a proposta do Bazar Verde, promovido pelo Projeto EDUC Fase II — desenvolvido pela ONG Guardiões do Mar em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. Neste dia 11 de junho, será realizada mais uma edição da feira ambiental, em comemoração ao Mês do Meio Ambiente. O evento, que ocorrerá, das 9h às 15h, no Colégio Estadual Alexander Graham Bell, em Jardim Primavera, também contará com uma apresentação teatral.

Projeto EDUC promove Bazar Verde em comemoração ao Mês do Meio Ambiente Rodrigo Campanário/Divulgação



Um dos maiores diferenciais do Bazar é a utilização de uma moeda verde. Durante as atividades, o público poderá obter itens como roupas, livros, calçados e brinquedos usados. Para “comprar” esses produtos, basta levar unidades de materiais recicláveis, como papelão e plásticos — embalagens de shampoo, detergente, garrafa pet, copo de guaraná, entre outros —, para trocar por cédulas da moeda verde EDUCoin na “casa de câmbio” instalada na escola.



Com a utilização da Moeda Verde, o Projeto EDUC pretende apresentar, na prática, conceitos como economia circular, redução de resíduos, reaproveitamento de materiais, conservação de recursos hídricos, comércio justo, entre outros valores que podem tornar o mundo um lugar melhor.



“O Bazar Verde tem como objetivo mostrar que todos nós podemos colaborar com a conservação do meio ambiente, seja revendo hábitos, fazendo escolhas mais conscientes ou exigindo políticas públicas em prol da natureza”, ressalta a articuladora socioambiental do Projeto EDUC Fase II, Rosilene Baranda. Um dos maiores diferenciais do Bazar é a utilização de uma moeda verde. Durante as atividades, o público poderá obter itens como roupas, livros, calçados e brinquedos usados. Para “comprar” esses produtos, basta levar unidades de materiais recicláveis, como papelão e plásticos — embalagens de shampoo, detergente, garrafa pet, copo de guaraná, entre outros —, para trocar por cédulas da moeda verde EDUCoin na “casa de câmbio” instalada na escola.Com a utilização da, o Projeto EDUC pretende apresentar, na prática, conceitos como economia circular, redução de resíduos, reaproveitamento de materiais, conservação de recursos hídricos, comércio justo, entre outros valores que podem tornar o mundo um lugar melhor.“O Bazar Verde tem como objetivo mostrar que todos nós podemos colaborar com a conservação do meio ambiente, seja revendo hábitos, fazendo escolhas mais conscientes ou exigindo políticas públicas em prol da natureza”, ressalta a articuladora socioambiental do Projeto EDUC Fase II, Rosilene Baranda.

Projeto EDUC promove Bazar Verde em comemoração ao Mês do Meio Ambiente Rodrigo Campanário/Divulgação



Essa edição contará com a apresentação da peça ‘Mudanças Climáticas’, uma montagem composta por pequenas esquetes, protagonizadas pela personagem Sofia. Em cada cena, Sofia levanta perguntas sobre as mudanças climáticas. No entanto, os outros personagens sempre respondem com um desinteresse desconcertante, afirmando que "não têm nada a ver com isso". Essa dinâmica instiga o público a refletir sobre a responsabilidade individual e coletiva na conservação do meio ambiente. Dirigido por Deco Baptista e criado coletivamente, o espetáculo conta com um elenco formado pelos alunos da Oficina de Teatro do Projeto EDUC Fase II, que além de criarem o texto dão vida a personagens que representam diferentes segmentos da sociedade.



“O projeto EDUC Fase II desperta nos moradores a consciência de preservação, a cidadania e o trabalho em grupo. As pessoas passam a entender que precisam cuidar do seu meio, preservar e que o futuro depende do equilíbrio. Mudar hábitos, transformar e o exemplo arrasta”, define o coordenador geral do Projeto, Flávio Rabelo.



Serviço:



Evento Bazar Verde do Projeto EDUC Fase II

Data: 11/06/2024

Horário: 9h às 15h

Locais: Colégio Estadual Alexander Graham Bell - Rua Santa Rita, SN, Jardim Primavera – Duque de Caxias

Entrada: gratuita

Classificação: livre Essa edição contará com a apresentação da peça ‘Mudanças Climáticas’, uma montagem composta por pequenas esquetes, protagonizadas pela personagem Sofia. Em cada cena, Sofia levanta perguntas sobre as. No entanto, os outros personagens sempre respondem com um desinteresse desconcertante, afirmando que "não têm nada a ver com isso". Essa dinâmica instiga o público a refletir sobre a responsabilidade individual e coletiva na conservação do meio ambiente. Dirigido por Deco Baptista e criado coletivamente, o espetáculo conta com um elenco formado pelos alunos da Oficina de Teatro do Projeto EDUC Fase II, que além de criarem o texto dão vida a personagens que representam diferentes segmentos da sociedade.“O projeto EDUC Fase II desperta nos moradores a consciência de preservação, a cidadania e o trabalho em grupo. As pessoas passam a entender que precisam cuidar do seu meio, preservar e que o futuro depende do equilíbrio. Mudar hábitos, transformar e o exemplo arrasta”, define o coordenador geral do Projeto, Flávio Rabelo.Evento Bazar Verde do Projeto EDUC Fase IIData: 11/06/2024Horário: 9h às 15hLocais: Colégio Estadual Alexander Graham Bell - Rua Santa Rita, SN, Jardim Primavera – Duque de CaxiasEntrada: gratuitaClassificação: livre