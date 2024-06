Netinho Reis lança pré-candidatura com mais de 15 mil pessoas em Caxias - Divulgação

Publicado 08/06/2024 15:01

Duque de Caxias - Mais de 15 mil pessoas participaram do pré-lançamento da candidatura de Netinho Reis a Prefeitura de Duque de Caxias. O evento ocorreu no Parque Ana Dantas, em Xerém, e chegou a impactar o trânsito na Rodovia Washington Luis, a BR-040. Entre as autoridades presentes estavam: o governador Claudio Castro; o secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis; o senador Flávio Bolsonaro; e entre diversidades lideranças.

"Foi um momento muito especial em minha vida o lançamento da pré-candidatura a Prefeitura de Duque de Caxias, representando a maior união política do estado do Rio de Janeiro. Estou profundamente grato por toda confiança, respeito e carinho", escreveu Netinho.

A chapa de Netinho será composta também por Aline do Aureo, esposa do deputado federal Aureo Ribeiro.

