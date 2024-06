Prefeitura de Caxias entrega nova creche no bairro Jardim Primavera - Divulgação

Publicado 10/06/2024 16:58

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou, no último domingo (09/06), mais uma creche municipal em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. A nova creche fica localizada na Rua Professor Hélio Rangel, no bairro Jardim Primavera, segundo distrito. A Unidade Educacional recebeu o nome de Zelina Penido da Rosa, homenageando a mãe do vereador Valdecy Nunes.



Além da nova creche, a Prefeitura de Duque de Caxias entregou para os moradores as obras de macrodrenagem das Ruas Marapani e Marquês de Baependi, recapeamento, sinalização e restauração das calçadas, reforma da praça da Rua Marapani e revitalização da praça da Rua 2.



A cerimônia contou com a presença do prefeito Wilson Reis; da secretária municipal de Educação, Iracema Medeiros da Costa Silva; do secretário de Obras e Defesa Civil, Valber Januário; autoridades municipais, estaduais e federais, além de familiares da homenageada. O cantor Buchecha e os "Crias do Funk" fizeram a alegria dos moradores com os grandes sucessos do funk dos anos 90.



O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, falou da alegria que é entregar e investir em educação no município.

“Nosso governo tem investido em educação de qualidade, em saúde e em infraestrutura de qualidade para os nossos moradores. Educação é o que move o futuro, e saber que essas crianças têm um lugar seguro e de qualidade para aprender é saber que estamos no caminho certo”, declarou o prefeito.



A secretária municipal de Educação, Iracema Medeiros da Costa Silva, contou sobre o trabalho que tem sido feito pela prefeitura.

“Este governo não para. A gente tem trabalhado muito e sem parar para entregar o melhor para Duque de Caxias, e investir em educação será sempre nossa prioridade,” relatou a secretária.



O prédio da nova unidade possui lactário, espaço para amamentação, playground, área com jardim e horta, refeitório, fraldários e banheiros infantis com acessibilidade para pessoas com deficiência, entre outras instalações para melhor atender alunos e funcionários.