Unidade de saúde do Parque Equitativa ganha reforma - Divulgação

Publicado 12/06/2024 18:09

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entrega, nesta quinta-feira (13/06), às 18h, as obras de reforma da Unidade Pré-Hospitalar - UPH do bairro Parque Equitativa, no terceiro distrito. A unidade, localizada na Avenida Automóvel Clube, esquina com a Rua Marquês Lafaiete, funciona em regime de plantão de 24 horas, com atendimento de emergência e ambulatorial em diversas especialidades. As melhorias serão entregues pelo prefeito Wilson Reis e pela secretária Municipal de Saúde, Drª. Célia Serrano.

O serviço ambulatorial oferece atendimento nas áreas médicas de Ginecologia, Geriatria, Cardiologia, Otorrinolaringologia, Endocrinologia, Dermatologia, Psiquiatria, Cirurgia Geral e Tisiologia (Tuberculose), entre outras especialidades. A unidade de saúde possui, ainda, uma equipe interdisciplinar com profissionais das áreas de Serviço Social, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e Fonoaudiologia.

A UPH conta também com salas de hipotermia (adulto e infantil), de vacina, ortopedia, isolamento, sala amarela pediátrica, sala vermelha e amarela para adultos (masculina e feminina), além de equipamentos para exames de Raio-x e eletrocardiograma funcionando 24 horas. Na unidade, a população também tem acesso aos programas de Planejamento Familiar, com realização de vasectomia; Diabetes e Hipertensão; DST e HIV; Saúde do Homem; Saúde da Mulher; Saúde do Idoso; Saúde da Criança e do Adolescente; Tabagismo; Tuberculose e Hanseníase.

Além da obra da UPH, a prefeitura vai entregar, na ocasião, a revitalização das praças do Parque Equitativa e Parque Paulista, com apresentação do cantor Buchecha.