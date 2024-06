Duque de Caxias participa do projeto 'Rio inclusivo e sustentável' - Divulgação

Publicado 12/06/2024 18:20

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, participou, na Biblioteca Leonel de Moura Brizola, da nova iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro junto ao Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), a fim de estimular a busca por soluções criativas focadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

De acordo com a subsecretária estadual de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, Ana Asti, na primeira fase da parceria, capitaneada pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, os agentes percorrerão 13 municípios do estado com a missão de engajar as cidades a compartilharem suas experiências e boas práticas no tema.

“Voltada aos servidores e agentes estratégicos nos 92 municípios fluminenses, a ação integra o projeto "Rio Inclusivo e Sustentável", parceria entre as instituições que visa fortalecer a resiliência urbana e climática em todo o estado do Rio de Janeiro”, explicou Asti.



Segundo Rayne Ferretti, oficial nacional do ONU-Habitat no Brasil, esse encontro significa a realização de uma aproximação do Governo do Estado e do Programa da ONU para os assentamentos humanos com os municípios.

“Nós iniciamos em Duque de Caxias, considerando esta cidade como um polo dessa região. O objetivo desta reunião é envolver os municípios na produção de dados, de informações, na identificação de suas boas práticas e promover o intercâmbio entre os municípios, a fim de buscar soluções integradas”, declarou Ferreti.



Para enfrentar o desafio das mudanças climáticas que têm aumentado a frequência e a intensidade das inundações, diversas administrações municipais estão implementando boas práticas ambientais.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal de Duque de Caxias, Ricardo Torres, explicou que a cidade está trabalhando incansavelmente neste sentido.

“Nós estamos trabalhando bastante, com obras de macrodrenagem nos nossos canais e corpos hídricos”, finalizou o gestor da Pasta.