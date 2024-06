Entrega do Cartão Recomeçar continua em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 12/06/2024 18:23

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, informa que as entregas do Cartão Recomeçar foram retomadas no Restaurante do Povo, localizado na Rua Frei Fidélis, nº 501.

A cerimônia contou com a participação de Rosângela Gomes, secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro; Wilson Reis, prefeito de Duque de Caxias, e Janyr Menezes, secretário de Assistência Social e Direitos Humanos.

Segundo Janyr Menezes, o programa idealizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro foi criado para amparar os cidadãos que sofreram com as chuvas do início do ano.

“Realizamos a entrega de uma nova remessa do Cartão Recomeçar para a população duquecaxiense, permitindo que eles possam reconstruir suas vidas com dignidade e respeito,” afirmou o secretário.