Publicado 12/06/2024 18:29

Duque de Caxias - Alunos do curso Automação, Eletrotécnica e Tecnologia da Informações da Firjan SENAI Caxias estão entre os vencedores da Oiagro, Olimpíada de Inovação do Agronegócio, realizada pelos Institutos Federais de Educação do Rio de Janeiro e da Bahia. Os alunos participaram da competição com dois projetos, com os quais conquistaram o primeiro lugar, na categoria Agro Inova e foram destaque como ideia inovadora com o segundo trabalho, na categoria Mudança Climática. A competição nacional buscou fomentar soluções criativas para o setor do Agronegócio e contou com 170 equipes de todo o Brasil.

Com o projeto Irrigaagro os alunos Ana Carolina Eufrasio da Costa, Isaac Luiz da Silva Costa, Leandra Eduarda dos Santos Ribeiro, Maria Eduarda Santiago do Nascimento e Vítor Emanuel Campelo Olegário foram os campeões nacionais com a proposta de criação de um sistema de irrigação automatizado por meio de IoT que, alinhado com os preceitos da Indústria 4.0, visa diminuir o desperdício de água no processo produtivo e ainda contribuir com a preservação onde há escassez de água.



“Buscamos desenvolver um projeto que fizesse diferença na sociedade, além de impactar de forma positiva no trabalho de pequenos e grandes produtores da agroindústria”, destacou a aluna Ana Carolina Eufrasio.



A segunda equipe da Escola Firjan SENAI foi classificada como uma das melhores ideias inovadoras no desafio da Mudança Climática. Com o projeto Rumilidios, outros cinco alunos: Gabriel de Souza Gama, Nicolas Gonçalves da Silva, Isac Pimenta de Abreu, Enisya Sueli Pires Meijueiro e Lucas Souza da Cruz, apresentaram um projeto voltado para a redução de metano na pecuária.

“Nossa proposta foi criar um misturador de gorduras e alimentador automático, que equilibra a alimentação do gado, com foco na produtividade do agronegócio”, explicou o aluno Isac Pimenta de Abreu.

Alunos da Escola Firjan SENAI Caxias vencem Olimpíada de Inovação Divulgação



Com os projetos, os alunos se destacaram entre os três desafios da competição: o Agro Inova, voltado para a criação de novas ferramentas digitais para um agronegócio mais sustentável; o desafio Mudança Climática, com o foco em projetos que visam tornar o agronegócio mais resiliente; e o Inovação pelo Oceano, com projetos para a otimização da cadeia produtiva marinha com sustentabilidade e inovação.



“Estamos constantemente incentivando nossos alunos a participarem de iniciativas que os façam pensar em como melhor aplicar o aprendizado de sala de aula, criando propostas que possam fazer a diferença na sociedade”, ressaltou o instrutor Bryan.



A competição foi realizada com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Os alunos receberam certificados e troféus como registros da classificação que alcançaram.