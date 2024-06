Câmara Municipal de Caxias realiza homenagem aos operadores do Direito - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 13/06/2024 16:04

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias promoveu um evento para homenagear advogados e os demais operadores do Direito. Presidida pela vereadora Leide (Republicanos) a solenidade recebeu profissionais atuantes em Duque de Caxias que se destacaram nas suas funções.

A mesa foi composta por advogados e personalidades do direito, dentre eles, o Procurador Geral do munícipio, Fabrício Gaspar, as docentes da Unigranrio Aline Teodoro (coordenadora adjunta do curso de Direito) e Litiane Mota (coordenadora geral do curso de Direito), Lívia Vale da OAB-RJ, Luciene Pereira, auditora do Tribunal de Contas da União e outros. O ex-prefeito da cidade, Alexandre Cardoso, também compareceu e foi convidado a compor a mesa.



Em sua fala de abertura, a vereadora Leide justificou a homenagem relembrando a importante prestação de serviços que os operadores do Direito realizam à sociedade:

“Vocês são operadores do Direito. Vocês trabalham em prol da justiça, do social, da igualdade... Esta Casa Legislativa reconhece esta importante missão porquê é uma Casa de Leis, trabalha com as leis assim como vocês. Por isso, estamos aqui para homenageá-los.”



As mulheres foram mais numerosas e se destacaram nas homenagens. Em seu momento de fala, o Procurador Geral do município, Fabrício Gaspar, comentou essa curiosidade:

“A mesa está composta por grandes mulheres e apenas dois homens (risos). Definitivamente, as mulheres vão dominar o mundo!” O procurador também agradeceu a oportunidade de ser mais uma vez homenageado, “todas vocês são merecedoras desse reconhecimento e eu fico feliz por fazer parte deste grupo e por ter sido lembrado pela querida vereadora Leide. Vou receber a medalha D. Mauro Morelli, honraria que tem o nome deste grande homem que foi bispo da Arquidiocese de Duque de Caxias. Estou muito lisonjeado”.

Ao homenagear os profissionais do Direito, o evento também celebrou a Educação, ao contar com as presenças de professores do curso de Direito da Unigranrio. Litiane Mota, coordenadora geral do curso, recebeu o título de cidadã duquecaxiense.

Todos os homenageados receberam as condecorações acompanhadas por flores. Eles demonstraram profunda gratidão pelo momento e destacaram a sensibilidade da vereadora. Alexandre Cardoso, ex-prefeito de Duque de Caxias, também mencionou a forma que a vereadora Leide atua. Após a entrega das honrarias os homenageados posaram para uma foto em conjunto.