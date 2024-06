Festa de Santo Antônio em Duque de Caxias - Divulgação

Festa de Santo Antônio em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 13/06/2024 15:56

Duque de Caxias - Foi aberta, na noite desta quarta-feira (12/06), em Duque de Caxias, a tradicional festa de Santo Antônio, que a cada ano recebe um maior número de visitantes. Com a abertura da quermesse e a missa de confirmação do amor com casais, no Dia dos Namorados, foram iniciados os festejos em homenagem ao padroeiro do município, que se estenderão até domingo (16/06). A festa beneficente conta com dezenas de barracas para venda de comidas típicas, doces e artesanato, entre outros produtos, além de uma rica programação musical e apresentação de quadrilhas juninas. O evento foi aberto pelo pároco da catedral de Santo Antônio, padre Renato Gentile.

Festa de Santo Antônio em Duque de Caxias Divulgação



Nesta quinta-feira (13), dia consagrado ao santo casamenteiro, a programação religiosa conta com missas, procissão no final da tarde e apresentações musicais no palco montado no pátio da igreja.



No trecho da Avenida Governador Leonel Brizola, entre as ruas Nunes Alves e Dr. Manoel Teles, os visitantes podem se divertir e saborear comidas típicas com total tranquilidade, A segurança da festa conta com a participação de policiais militares do 15º Batalhão e da guarda municipal, que atua na organização do trânsito no entorno. A secretaria municipal de Segurança Pública está reforçando a segurança dos visitantes com drones e monitoramento por câmeras instaladas no centro da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde montou um posto médico na Praça do Pacificador, com ambulâncias para casos de emergência.



Na porta da igreja, aguardando a missa de confirmação do amor, Cristina Fernandes, de 71 anos, e Nelson Melo, de 73, disseram que a receita para manutenção do casamento de 48 anos – que serão comemorados em julho – é a parceria e a fé em Deus. Morador do bairro Gramacho, o casal, depois da celebração passeou de mãos dadas pela avenida. Nesta quinta-feira (13), dia consagrado ao santo casamenteiro, a programação religiosa conta com missas, procissão no final da tarde e apresentações musicais no palco montado no pátio da igreja.No trecho da Avenida Governador Leonel Brizola, entre as ruas Nunes Alves e Dr. Manoel Teles, os visitantes podem se divertir e saborear comidas típicas com total tranquilidade, A segurança da festa conta com a participação de policiais militares do 15º Batalhão e da guarda municipal, que atua na organização do trânsito no entorno. A secretaria municipal de Segurança Pública está reforçando a segurança dos visitantes com drones e monitoramento por câmeras instaladas no centro da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde montou um posto médico na Praça do Pacificador, com ambulâncias para casos de emergência.Na porta da igreja, aguardando a missa de confirmação do amor, Cristina Fernandes, de 71 anos, e Nelson Melo, de 73, disseram que a receita para manutenção do casamento de 48 anos – que serão comemorados em julho – é a parceria e a fé em Deus. Morador do bairro Gramacho, o casal, depois da celebração passeou de mãos dadas pela avenida.

Festa de Santo Antônio em Duque de Caxias Divulgação



Para as crianças, foi reservada uma área com pula-pula e equipamentos infláveis. Na Praça da Emancipação (Praça do Relógio), a Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec) montou um polo de beleza, oferecendo gratuitamente corte de cabelo e manicure. As Secretarias de Meio Ambiente e Proteção Animal, de Cultura e Turismo, e de Educação também participam da festa com diversas atividades.



Até domingo, na Praça do Pacificador haverá apresentação de grupos de quadrilha, festival de quadrinhos e muito forró "pé-de-serra". Para as crianças, foi reservada uma área com pula-pula e equipamentos infláveis. Na Praça da Emancipação (Praça do Relógio), a Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec) montou um polo de beleza, oferecendo gratuitamente corte de cabelo e manicure. As Secretarias de Meio Ambiente e Proteção Animal, de Cultura e Turismo, e de Educação também participam da festa com diversas atividades.Até domingo, na Praça do Pacificador haverá apresentação de grupos de quadrilha, festival de quadrinhos e muito forró "pé-de-serra".

Festa de Santo Antônio em Duque de Caxias Divulgação



Confira a programação:



- Dia 13 (Dia de Santo Antônio):

06h: Início das missas do Dia do Padroeiro.

Das 13 às 16h: Programação Cultural no Teatro Raul Cortez.

17h: Início da Procissão de Santo Antônio, seguida de missa solene (a última do dia).

18h30: Apresentação de Quadrilha na Praça Raul Cortez.

20h: Início dos shows do palco da Catedral, começando com o Trio Mantiqueira.

21h: início dos shows da Praça do Pacificador, começando com o grupo Forró Descalço.



- Dia 14 (Sexta-feira):

07h: Missa.

15h: Terço da Misericórdia.

18h30: Início na Praça do Pacificador da apresentação das Quadrilhas e de shows musicais.

20h: Início dos shows do palco da Cadetral, começando com Beto Gaspari.



- Dia 15 (Sábado):

10h: Missa pelas pessoas idosas e enfermas.

16h: Missa dominical.

18h: Ofício Divino do Padroeiro.

17h: Início da apresentação das Quadrilhas.

20h: Início dos shows do palco da Catedral, começando com a Banda Geração Ploc.

21h: Início na Praça do Pacificador dos shows musicais.



- Dia 16 (Domingo):

07h, 09h, 11h e 18h: Missas.

15h: Louvor.

16h: Apresentação no palco da Catedral do grupo Cantando Pela Paz.

18h30: Início na Praça Do Pacificador da apresentação das Quadrilhas e de shows musicais

20h: Início dos shows do palco da Catedral, começando com Tonny Veillard. - Dia 13 (Dia de Santo Antônio):06h: Início das missas do Dia do Padroeiro.Das 13 às 16h: Programação Cultural no Teatro Raul Cortez.17h: Início da Procissão de Santo Antônio, seguida de missa solene (a última do dia).18h30: Apresentação de Quadrilha na Praça Raul Cortez.20h: Início dos shows do palco da Catedral, começando com o Trio Mantiqueira.21h: início dos shows da Praça do Pacificador, começando com o grupo Forró Descalço.- Dia 14 (Sexta-feira):07h: Missa.15h: Terço da Misericórdia.18h30: Início na Praça do Pacificador da apresentação das Quadrilhas e de shows musicais.20h: Início dos shows do palco da Cadetral, começando com Beto Gaspari.- Dia 15 (Sábado):10h: Missa pelas pessoas idosas e enfermas.16h: Missa dominical.18h: Ofício Divino do Padroeiro.17h: Início da apresentação das Quadrilhas.20h: Início dos shows do palco da Catedral, começando com a Banda Geração Ploc.21h: Início na Praça do Pacificador dos shows musicais.- Dia 16 (Domingo):07h, 09h, 11h e 18h: Missas.15h: Louvor.16h: Apresentação no palco da Catedral do grupo Cantando Pela Paz.18h30: Início na Praça Do Pacificador da apresentação das Quadrilhas e de shows musicais20h: Início dos shows do palco da Catedral, começando com Tonny Veillard.