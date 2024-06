Circo Robatiny Spetacular chega ao Caxias Shopping - Divulgação

Circo Robatiny Spetacular chega ao Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 12/06/2024 18:39

Duque de Caxias - Até 23 de junho, o Caxias Shopping será o palco da alegria e diversão com a chegada do Circo Robatiny Spetacular. Localizado na Baixada Fluminense, o shopping recebe esse grandioso espetáculo que promete encantar toda a família com shows e atrações circenses inesquecíveis.



O público terá a oportunidade de apreciar performances de malabaristas, trapezistas, acrobatas e palhaços, além do imperdível Disney Magic Show, que traz à vida personagens queridos do universo infantil, como Moana, Toy Story, Frozen, entre outros.



Serviço



Circo Robatiny Spetacular no Caxias Shopping



Local: Estacionamento do Shopping



Horários: Terça a sexta às 20h30



Sábado e domingos às 16h, 18h, e 20h30



Valores dos ingressos:



R$30 cadeiras laterais



R$40 cadeiras centrais



R$50 cadeiras vip



Meia entrada: idosos, estudantes e criança de 02 a 12 anos e pessoas com deficiência

Contação de história





O Caxias Shopping realiza uma série de atividades infantis gratuitas todos os domingos do mês, na Praça de Alimentação, a partir das 16h. Neste domingo, dia 16 de junho, as crianças darão asas à imaginação durante a contação de histórias do livro “Suvaco, o Oceano e uma Viagem no Tempo”. Nesta narrativa, Suvaco, um cãozinho que se transforma em personagem de livros infantis para aproximar as crianças do oceano, encontra uma máquina do tempo em sua praia predileta e viaja para 2030, ano em que a Década do Oceano se encerrará. Os pequenos leitores poderão escolher entre dois finais possíveis e refletir sobre o futuro.

A atividade faz parte do projeto "Leitura para Todos", uma iniciativa de incentivo à leitura promovida pela ALLOS, administradora do Caxias Shopping. Nesse mesmo dia, serão distribuídos gratuitamente alguns exemplares do livro para as crianças que participarem da contação.