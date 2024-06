Vila Ideal e Parque Vila Nova, em Caxias, recebem nova caçamba de lixo - Divulgação

Publicado 14/06/2024 16:42

Duque de Caxias - Localizadas próximo ao terminal rodoviário do Shopping Center, por onde circulam milhares de pessoas diariamente, as comunidades da Vila Ideal e do Parque Vila Nova vão receber caçambas estacionárias de lixo na manhã deste sábado (15/06). A medida visa evitar que os moradores descartem lixo nas calçadas fora do dia de recolhimento, que é feito três vezes por semana.

Os equipamentos serão instalados pela Superintendência de Limpeza Urbana, órgão subordinado à Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil. Durante o serviço, agentes da SLU farão campanha de conscientização da população sobre a importância do descarte adequado do lixo e os riscos à saúde dos moradores.