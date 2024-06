Prefeitura de Caxias entrega obras de reforma da UPH Equitativa - Divulgação

Publicado 14/06/2024 16:39

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou, no bairro Parque Equitativa, no terceiro distrito, as obras de reforma da UPH (Unidade Pré-Hospitalar) e a revitalização da praça. Além disso, no bairro vizinho, Parque Paulista, concluiu a reforma de mais uma praça pública e área de lazer. A cerimônia contou com a presença do prefeito Wilson Reis; da secretária de Saúde, Célia Serrano; e outras autoridades municipais, estaduais e federais. O cantor Buchecha fez a alegria do público presente cantando grandes sucessos da sua carreira.

Wilson Reis, prefeito de Duque de Caxias, falou da felicidade que é poder entregar obras e reformas com melhorias para o município.

“A unidade do Parque Equitativa é uma das mais movimentadas de Duque de Caxias. O serviço, aqui, não para. Estamos entregando o posto todo remodelado e estruturado para a população. E o mais importante: fizemos tudo isso sem parar o atendimento! Nossa população merece ser cuidada", declarou o prefeito.



A secretária de Saúde, Drª. Celia Serrano, falou sobre o processo da reforma na UPH.

“Reformamos toda a unidade, com novos equipamentos para dar mais conforto, tanto para os pacientes quanto ao nossos trabalhadores. Todo o investimento que foi feito pelos governos estadual e federal valeu a pena. Estamos preservando, mantendo e fazendo o melhor para quem precisa", relatou a gestora.

A UPH Equitativa oferece serviço ambulatorial com atendimento nas áreas médicas de Ginecologia, Geriatria, Cardiologia, Otorrinolaringologia, Endocrinologia, Dermatologia, Psiquiatria, Cirurgia Geral e Tisiologia (Tuberculose), entre outras especialidades. A unidade de saúde possui, ainda, uma equipe interdisciplinar com profissionais das áreas de Serviço Social, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e Fonoaudiologia.



A UPH Equitativa oferece serviço ambulatorial com atendimento nas áreas médicas de Ginecologia, Geriatria, Cardiologia, Otorrinolaringologia, Endocrinologia, Dermatologia, Psiquiatria, Cirurgia Geral e Tisiologia (Tuberculose), entre outras especialidades. A unidade de saúde possui, ainda, uma equipe interdisciplinar com profissionais das áreas de Serviço Social, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e Fonoaudiologia.

O local conta também com salas de hipotermia (adulto e infantil), de vacina, ortopedia, isolamento, sala amarela pediátrica, sala vermelha e amarela para adultos (masculina e feminina), além de equipamentos para exames de Raio-x e eletrocardiograma funcionando 24 horas. Na unidade, a população também tem acesso aos programas de Planejamento Familiar, com realização de vasectomia; Diabetes e Hipertensão; DST e HIV; Saúde do Homem; Saúde da Mulher; Saúde do Idoso; Saúde da Criança e do Adolescente; Tabagismo; Tuberculose e Hanseníase. A unidade fica localizada na Avenida Automóvel Clube, esquina com a Rua Marquês Lafaiete, e funciona em regime de plantão de 24 horas.