Ministro do Desenvolvimento Social visita Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 14/06/2024 16:47

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira (14/06), o município de Duque de Caxias recebeu a visita do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Acompanhado pelo deputado federal Áureo Ribeiro e a secretária de estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, o prefeito Wilson Reis e o secretário municipal Janyr Menezes receberam a comitiva no Restaurante do Povo, no centro da cidade, onde o grupo se reuniu e almoçou.



Em pauta, assuntos de interesse do município e questões ligadas à assistência social e direitos humanos. O ministro aproveitou a ocasião para conhecer os equipamentos sociais que atendem à população caxiense. O Restaurante do Povo, por exemplo, recebe os moradores e oferece cerca de duas mil refeições por dia. O local funciona na Rua Frei Fidélis, nº 501, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h. O desjejum é servido por R$ 0,50 e, o almoço, por apenas R$ 1.