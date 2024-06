Projeto EDUC lança gincana de coleta seletiva para lideranças comunitárias de Caxias - Ana Victória/Divulgação

Publicado 14/06/2024 16:59

Duque de Caxias - Líderes comunitários de Xerém e do segundo distrito de Duque de Caxias poderão disputar premiações para o fortalecimento de suas localidades. Com o objetivo de estimular a reflexão sobre o consumo sustentável e a conservação da natureza, o Projeto EDUC Fase II — desenvolvido pela ONG Guardiões do Mar em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental — acaba de lançar a 1ª Gincana de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis para Lideranças Comunitárias. A iniciativa, que comemora o Mês do Meio Ambiente, tem inscrições gratuitas abertas até 30 de junho.

Conforme edital, poderão se inscrever lideranças comunitárias que residam em uma das áreas de atuação do Projeto EDUC Fase II: Centro de Campos Elíseos, Saraiva, Bom Retiro, Parque Marilândia, Parque Império, Jardim Primavera, Saracuruna e Xerém. É necessário que os inscritos comprovem as atividades desenvolvidas em suas localidades.

A premiação será dividida em três categorias: 1º Lugar, 2º Lugar e 3º Lugar. O valor de cada prêmio será revertido em aquisição de bens materiais ou pagamento de serviços, como forma de apoio e fortalecimento das atividades realizadas pelas lideranças em suas comunidades.

Ficará a critério dos vencedores receberem como premiação a doação em produtos e/ou serviços que melhor atenda a expectativa, no valor estabelecido como premiação.

“A gincana tem a finalidade de estimular as lideranças locais participantes a refletirem socioambientalmente sobre os problemas relacionados ao lixo, não apenas em suas localidades, mas também sobre o impacto dele em todo o planeta. Pretendemos, por meio do estímulo ao pensamento crítico, ajudá-las a reconhecerem que são peças-chave na busca por um equilíbrio ecológico, incentivando-as a proporem melhorias de qualidade de vida em suas comunidades”, destaca o coordenador-geral do Projeto, Flávio Rabelo.

Cada liderança definirá seu plano de ação e estratégias para a obtenção dos materiais recicláveis. Serão aceitos os seguintes itens: alumínio, ferro, papelão (por caixa de papelão), garrafas e embalagens plásticas PET ou similares, plásticos em geral, Tetra Pak e vidro (garrafas em perfeito estado).

Todo o material coletado será doado a catadores de materiais recicláveis cadastrados no projeto e/ou à Cooperativa Recicla Verde, parceira do projeto.

A iniciativa também tem o objetivo de fortalecer os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), metas globais estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a serem cumpridas até 2030: ODS 3 – Saúde e Bem-estar; ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis; ODS 12 – Consumo e Produções Sustentáveis; ODS 14 - Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável; e ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

Outras informações, como forma de inscrição, valores da premiação e pontos de apoio e entrega dos materiais, estão disponíveis no edital da Gincana, que pode ser acessado nas redes sociais do Projeto EDUC Fase II: facebook.com/projetoeducoficial e instagram.com/projetoeducoficial.