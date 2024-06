No mês da mulher, Caxias Shopping promove ações especiais - Divulgação

Publicado 14/06/2024 17:02

Duque de Caxias - O Caxias Shopping realiza uma série de atividades infantis gratuitas todos os domingos do mês, na Praça de Alimentação, a partir das 16h. Nesse domingo, dia 16 de junho, as crianças darão asas à imaginação durante a contação de histórias do livro “Suvaco, o Oceano e uma Viagem no Tempo”. Nesta narrativa, Suvaco, um cãozinho que se transforma em personagem de livros infantis para aproximar as crianças do oceano, encontra uma máquina do tempo em sua praia predileta e viaja para 2030, ano em que a Década do Oceano se encerrará. Os pequenos leitores poderão escolher entre dois finais possíveis e refletir sobre o futuro.

A atividade faz parte do projeto "Leitura para Todos", uma iniciativa de incentivo à leitura promovida pela ALLOS, administradora do Caxias Shopping. Nesse mesmo dia, serão distribuídos gratuitamente alguns exemplares do livro para as crianças que participarem da contação.



Serviço:

Domingo Divertido no Caxias Shopping - Contação de História

Horário: Início às 16h

Local: Praça de Alimentação

Evento Gratuito