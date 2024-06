Corrida pelo orgulho autista reúne centenas de pessoas em Caxias - Divulgação

Publicado 24/06/2024 19:34

Duque de Caxias - O Dia do Orgulho Autista é celebrado em 18 de junho. Para marcar a importância da data, a ‘Comunidade Autismo em Xerém’ (CAX) realizou, na Arena da Baixada (Ginásio Poliesportivo Gilberto Lelis), a segunda edição da "Corrida dos Autistas e Inclusiva". O evento contou com mais de 500 pessoas inscritas para participar da corrida, além de outras atividades.



A "Comunidade Autismo em Xerém" surgiu em 2018, através de uma página nas redes sociais, com o objetivo principal de trazer informação sobre o Autismo. Em 2022, a CAX já havia se tornado um movimento social de famílias atípicas, com 22 mães. E, em 2023, a Comunidade foi registrada legalmente e se tornou uma associação sem fins lucrativos, atuando com mais 190 famílias.



A corrida é uma atividade acessível a muitas pessoas e oferece inúmeros benefícios para a saúde física e mental. Quando se trata de corrida para pessoas com autismo, os benefícios podem ser ainda mais significativos, contribuindo para o bem-estar geral e melhorando a qualidade de vida.

O autismo, ou Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), é uma condição que pode afetar a comunicação, a interação social e o comportamento. As pessoas com autismo podem apresentar uma ampla gama de habilidades e desafios, variando de leves a severos. Algumas características comuns incluem dificuldades na comunicação verbal e não verbal, interesses restritos e comportamentos repetitivos. Além disso, podem ter sensibilidade sensorial aumentada.



É importante promover a inclusão e a aceitação das pessoas com autismo em todas as esferas da vida, incluindo esportes. Organizações e eventos específicos, como corridas e maratonas para autistas, podem fornecer um ambiente acolhedor e adaptado às necessidades dessas pessoas, encorajando a participação e o engajamento.



Tradicionalmente, a Comunidade Autismo em Xerém, através da "Corrida dos Autistas e Inclusiva", marca atividades que estimulam o público a combater o preconceito e apoiar as pessoas autistas ao longo de suas vidas. A sede do CAX fica na Rua Ribeiro Silva, número 55, na Mantiquira, em Duque de Caxias.