Teatro Raul Cortez, em Caxias, recebe show solidário - Divulgação

Teatro Raul Cortez, em Caxias, recebe show solidárioDivulgação

Publicado 26/06/2024 19:10

Duque de Caxias - O Teatro Raul Cortez foi palco de mais um grande show. Na noite da última terça-feira (25/06), o espaço recebeu o projeto Couvert Artístico, da Rádio JBFM, com show da cantora Paula Lima e tendo como convidada Zélia Duncan. Um encontro especial, com direito à muita MPB, samba e uma homenagem especial a Rita Lee, a rainha do rock .



Nesta edição, o Couvert Artístico foi solidário e contou com o apoio do público presente, que lotou o teatro para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, com arrecadação de doações de água mineral, itens de higiene pessoal e limpeza.



Paula Lima, que foi a anfitriã do show, contou como é poder trabalhar ao lado de uma artista que tanto admira e ainda homenagear a mulher que marcou o rock brasileiro.

“Eu me sinto honrada, privilegiada de estar aqui, em Duque de Caxias, com esta mulher que é minha amiga e que sempre me apoiou. A gente vai cantar Rita Lee, que é muito importante e significa demais. É um encontro inédito, diferente, inusitado e é muito honroso estar do lado de uma mulher que me representa. Foi em Caxias que a gente começou”, declarou a cantora.



Zélia Duncan falou, com alegria, de cantar ao lado de Paula Lima no palco de Caxias.

“A gente aqui, nesse teatro, em Duque de Caxias, que eu falei pra Paula que o público está sempre a fim da gente e a gente a fim deles, é muito bom. Eu amo essa mulher, o trabalho dela, a pessoa e a cidadã que ela é. Então, qualquer lugar que ela for eu vou junto. Estando aqui, é melhor ainda", contou Zélia.



O Rio Grande do Sul, conhecido por sua rica cultura e tradição, recentemente passou por um grande impacto que impactou milhares de famílias. Mais do que um simples espetáculo, o show solidário simbolizou a força da união e a capacidade da música de transcender barreiras, trazendo esperança e auxílio a quem mais precisa.