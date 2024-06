Prefeitura de Caxias reforma Praça do Garibaldi - Divulgação

Publicado 26/06/2024 19:04

Duque de Caxias - Mais um espaço público de lazer reformado pela Prefeitura de Duque de Caxias, no segundo distrito, será entregue nesta quinta-feira (27/06), às 18h, pelo prefeito Wilson Reis e pelo secretário municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário.

A Praça do Garibaldi, localizada no Parque Fluminense, conta com playground, academia de ginástica e campo de futebol, que recebeu nova grama sintética. O sistema de iluminação de led da área também foi atualizado.



A noite será animada pelo cantor Buchecha que, junto com os moradores da localidade, vai relembrar seus sucessos.