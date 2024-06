Caxias entrega títulos, moções e medalhas a autoridades de segurança pública - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 26/06/2024 19:26

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias promoveu na terça-feira (25) uma solenidade especial para homenagear autoridades da área de segurança pública. O evento, presidido pelo Vereador Beto Gabriel (SD), destacou a boa condução das ações realizadas pelos agentes no município.



Para compor a mesa foram convidados o Médico Veterinário Rafael Domingos, a Diretora da Procuradoria Geral do Município, Tatiane Condessa, o Tenente Coronel, Comandante do 15º Batalhão, Vinicius Carvalho da Silva, o Secretário Municipal de Segurança Pública, Dhiego Berg dentre outros.

Beto Gabriel reuniu os militares tendo em vista o trabalho que eles desempenham no município. Como Policial Militar reformado, o vereador imprimiu, através do evento, a importância do reconhecimento àqueles que trabalham diariamente, arriscando as suas vidas, para garantir a segurança dos cidadãos.



Durante o evento foram apresentadas algumas estatísticas sobre apreensões e prisões. Policiais das mais variadas patentes foram chamados um a um para receberem as condecorações: “este reconhecimento é fundamental. Eles são grandes guerreiros e trabalham, pondo em risco a própria vida, pela segurança da nossa cidade. Não é um trabalho fácil, por isso, eles merecem este reconhecimento desta Casa”, justificou o vereador.

O Tenente Coronel Vinícius Carvalho da Silva demonstrou-se grato e reforçou o desempenho dos policiais na oferta de segurança na cidade, “ser reconhecido pela sociedade civil, aqui na Casa do Povo, é muito importante. O serviço do policial militar é extremamente complicado e as ocorrências relatadas aqui foram de destaques. A missão é árdua, mas o empenho dos militares é grande.”



As ocorrências mencionadas pelo Tenente Vinícius correspondem às operações no Parque das Missões e na Comunidade do Garibaldi. Em ambas, a Polícia Militar foi bem sucedida e adquiriu resultados satisfatórios, “ter o reconhecimento do sucesso dessas operações e da atuação da polícia militar em geral é importantíssimo. Toda vez que estes militares olharem paras as moções e títulos que receberam vão lembrar que foi a Casa Legislativa do município onde eles atuam que os reconheceram. Isto é motivador e engrandece o trabalho”, comentou o secretário municipal de segurança pública, Dhiego Berg.



Além dos militares, Beto Gabriel também homenageou integrantes do Instituto Alves de Oliveira, que forma psicanalistas. O instituto realiza também trabalhos voltados à saúde mental, tão necessários e que fazem parte da rotina de serviço das pessoas que trabalham com a segurança pública, “para mim é uma grande honra receber esta homenagem junto com a nossa força policial pública. Eles e todo 15º Batalhão desempenham um ótimo trabalho”, comentou Wagner Alves de Souza, diretor do Instituto.



Após a entrega dos certificados e medalhas, a Secretaria Municipal de Segurança Pública prestou uma homenagem ao vereador responsável pela solenidade. Beto Gabriel esteve à frente da pasta e retornou a vereança neste semestre. O intuito do secretário atual, Dhiego, foi externar a gratidão da secretaria pelos serviços prestados por Beto.



