Capítulo Duque de Caxias nº 229 celebra 30 anos em solenidade na Câmara - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Capítulo Duque de Caxias nº 229 celebra 30 anos em solenidade na CâmaraArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 26/06/2024 19:19

Duque de Caxias - Os 30 anos do Capítulo Duque de Caxias nº 229 da Ordem DeMolay foram celebrados em uma cerimônia, presidida pelo vereador Junior Uios (MDB), na Câmara Municipal, no dia 24/06. Estiveram presentes membros da maçonaria e da Ordem dos Escudeiros, uma organização juvenil, que visa engajar meninos de 7 a 11 anos para um futuro ingresso na Ordem DeMolay.



Homenageado, o vereador Junior Uios ressaltou a sua admiração pela Ordem DeMolay. “É uma instituição que tem um papel muito importante, fundamental, dentro da formação do caráter, da conduta, criando cada vez mais homens de bem e patriotas, trabalhando muito a educação. Parabéns, parabéns à Ordem DeMolay”.



Mestre Conselheiro do Capítulo Duque de Caxias nº 229, João Victor Maciel, fez uma breve apresentação da Ordem DeMolay, ressaltando as sete virtudes que todos eles devem basear as suas vidas que são: o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo.

Capítulo Duque de Caxias nº 229 celebra 30 anos em solenidade na Câmara Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

João Victor destacou a importância de o evento ser realizado na Câmara Municipal. “Este momento é muito especial, porque o nosso Capítulo sempre foi muito presente nas atividades filantrópicas e sociais no nosso município. Um dos principais objetivos da Ordem DeMolay é fazer com que o jovem tenha esse contato com as ações sociais”.A Ordem DeMolay é uma instituição juvenil patrocinada pela Maçonaria desde 1919, fundada nos Estados Unidos e trazida ao Brasil pelo tio Alberto Mansur. Thiago Esteves, é o membro fundador do Capítulo Duque de Caxias nº 229. Com 45 anos, é professor do ensino superior, mestre, doutor e ele atribui a sua caminhada de sucesso aos ensinamentos da Ordem DeMolay.“Você olha para a minha trajetória e já vê a importância que a Ordem DeMolay tem para a formação, não apenas de pessoas, mas para a formação de cidadãos. Cidadãos conscientes, pessoas preocupadas com o futuro, com a construção da cidadania, com a educação, com os princípios que, muitas das vezes, a gente percebe que, por diferentes motivos, a juventude tem um pouco de falta”, disse Thiago.Presidente do Conselho Consultivo, Diego Pereira Ribeiro, recebeu o Grau Chevalier uma das maiores honrarias que um DeMolay pode ofertar. “Estou muito feliz, principalmente, por ter recebido das mãos dos meus filhos. Então, o Grão-Mestre chamou os meus filhos, hoje, um DeMolay e o outro Escudeiro, e eles puderam justamente me dar esta premiação”.Venerável Mestre da Loja Maçônica Amor, União e Verdade 1600, Antônio Carlos, comentou os princípios da ordem que sendo uma organização filosófica e filantrópica, forma o ser humano e o desenvolve para a sociedade. “Este Capítulo DeMolay dá oportunidade para que os jovens comecem a ter essa visão de crescimento individual para, após isso, crescer na sociedade. Assim é a visão da Maçonaria”.O Grande Mestre Estadual, Lenerson Paula de Lima, comentou a parceria das Câmaras Municipais para a divulgação das ações da Ordem DeMolay, que está presente em mais de 20 países, com mais de quatro milhões de membros. “Hoje, a gente consegue ver aqui os Escudeiros, os DeMolays, os tios maçônicos, as cunhadas, Clubes de Mães, todas as organizações afiliadas que envolvem a Ordem DeMolay e que são presentes na vida do Capítulo Duque de Caxias nº 229”.Juiz do Tribunal de Justiça Estadual Maçônico, Junio Maciel Tenório, destacou a passagem de diversos irmãos no caminho do Capítulo Duque de Caxias nº 229 e as ações realizadas pelos seus membros. “O trabalho que esta instituição faz é sensacional, principalmente, no campo da beneficência. O comprometimento desses meninos com a prática do bem é, realmente, uma coisa para se tirar o chapéu”.A secretária do Clube de Mães e Amigos, Tuane Rodrigues; o Mestre Conselheiro Estadual Adjunto, Afonso Monteiro; e o preceptor do Castelo de Duque de Caxias, Gabriel Rodrigues, também se manifestaram. Um vídeo sobre a história do Capítulo Duque de Caxias nº 229 da Ordem DeMolay foi passado aos presentes O mestre conselheiro, João Victor Maciel fez a apresentação do novo emblema do Capítulo e, em seguida, foram entregues os certificados aos homenageados.