Prefeitura de Caxias entrega conjunto de obra no Barro BrancoDivulgação

Publicado 27/06/2024 18:40

Duque de Caxias - Através do programa de melhorias dos bairros, a Prefeitura de Duque de Caxias entrega, nesta sexta-feira (28/06), às 18h, mais um conjunto de obras no terceiro distrito. Estão sendo beneficiados moradores de diversas ruas do bairro Barro Branco, que recebeu obras de drenagem e pavimentação, realizadas pela prefeitura em parceria com o governo do estado, a exemplo das que já foram entregues ou estão em execução no município. As obras serão entregues pelo prefeito Wilson Reis, pelo secretário municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januario, além de outras autoridades municipais e estaduais.

O bairro também recebeu iluminação de led, que é mais econômica e proporciona mais segurança para as famílias. A região ganhou ainda uma nova área pública de lazer, com campo de futebol de grama sintética com iluminação para jogos noturnos, playground, academia de ginástica, entre outros equipamentos.

“A prefeitura vem trabalhando para proporcionar melhores condições de vida aos moradores da nossa cidade, beneficiando milhares de famílias com obras de infraestrutura urbana em bairros e localidades de todos os distritos”, destacou o prefeito Wilson Reis.

A noite festiva contará com a presença do cantor Buchecha, que vai animar os moradores e relembrar seus sucessos. O evento acontece na Rua V, esquina com a Rua Tiradentes, no Barro Branco.