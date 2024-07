Maternidade de Santa Cruz da Serra celebra quatro anos de funcionamento - Divulgação

Publicado 01/07/2024 17:19

Duque de Caxias - Em 20 de junho de 2020, a Prefeitura de Duque de Caxias entregava à população a Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra, no terceiro distrito. O aniversário de quatro anos foi comemorado, nesta quinta-feira (27/06), com a presença do prefeito Wilson Reis; da secretária de Saúde, Dra. Célia Serrano; diretores, funcionários e amigos da unidade.

“Estamos muito felizes em comemorar mais um aniversário da maternidade e pelo trabalho de excelência realizado aqui. A prefeitura faz a sua parte, mas se não fosse essa base forte, formada por funcionários e profissionais de saúde comprometidos, nada disso seria possível”, destacou o prefeito Wilson Reis.



Nesses quatro anos de funcionamento, a Maternidade de Santa Cruz da Serra contabiliza mais de 117 mil atendimentos e mais de 22 mil partos realizados, sendo hoje uma unidade de referência para toda a Baixada Fluminense.

“Todos esses atendimentos são baseados em acolhimento, boas práticas, aleitamento materno preconizado e ainda com o diferencial da paciente sair da maternidade com o planejamento familiar encaminhado. Parabéns a todos que fazem parte dessa conquista”, declarou a diretora da unidade, Dra. Ana Teresa Derraik.



A secretária de Saúde, Dra Célia Serrano, fez questão de parabenizar a direção e os colaboradores pela conservação da unidade, proporcionando às pacientes um ambiente agradável e muito acolhedor.

“Todo esse cuidado, dedicação e os números expressivos de atendimentos realizados nesses quatro anos reforçam a importância da maternidade, não só para as gestantes de Duque de Caxias, mas também para quem vem de outros municípios em busca de atendimento”, ressaltou a gestora.



Funcionando em regime de plantão 24 horas, a maternidade atende mulheres com gravidez de risco habitual, com equipamentos modernos e profissionais especializados, oferecendo um serviço humanizado ao parto, com acolhimento da gestante desde as reuniões de planejamento familiar até a retirada de pontos. A unidade possui ainda centro cirúrgico, ambientes de recuperação pós-anestésica (RPA), 12 enfermarias (com seis leitos cada), uma enfermaria com cinco leitos, e mais três de isolamento, totalizando 80 leitos. Todos os espaços contam com climatização e área para acompanhantes.

Em junho de 2023, a maternidade ganhou um posto de atendimento do Detran-RJ, para emissão de carteiras de identidade para os recém-nascidos. A iniciativa conta com a parceria do Detran, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura de Duque de Caxias, Ministério Público e Defensoria Pública.



Em junho de 2023, a maternidade ganhou um posto de atendimento do Detran-RJ, para emissão de carteiras de identidade para os recém-nascidos. A iniciativa conta com a parceria do Detran, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura de Duque de Caxias, Ministério Público e Defensoria Pública.A Maternidade de Santa Cruz da Serra está localizada na Av. Automóvel Clube, nº 275 - Santa Cruz da Serra – DC.