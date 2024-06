Saúde de Caxias promove capacitação para profissionais da rede - Divulgação

Saúde de Caxias promove capacitação para profissionais da redeDivulgação

Publicado 28/06/2024 15:10

Duque de Caxias - Aconteceu, na tarde da última quinta-feira (27/06), no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, a capacitação no preenchimento do instrumento de Agravo de Notificações (SINAN) para os profissionais da rede de serviços do município. A iniciativa foi realizada através do projeto "Educação em Serviços de Saúde", da Coordenação de Serviço Social do Departamento de Atenção à Saúde (DAS – SMDC).



O SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação de Violência tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente. A notificação é compulsória para ambos os componentes em situações de violências envolvendo crianças, adolescentes, mulheres e idosos, de acordo com a portaria 737/2001, do Ministério da Saúde, que considera a violência como problema de saúde pública.

Saúde de Caxias promove capacitação para profissionais da rede Divulgação



Estiveram presentes a psicóloga sanitarista do Departamento de Vigilância em Saúde, Aline Cunha; Dra Célia Guerra, diretora do Departamento de Atenção à Saúde (DAS); Rosimar Pequeno, Coordenadora do Serviço Social na Saúde; Elisangela Locatelis, Assessora Técnica do Departamento de Atenção a Saúde; Elaine Paladini, Diretora de Enfermagem, e Thaís Oliveira, Enfermeira do Departamento de Vigilância Sanitária.



A palestrante Aline Cunha, que é psicóloga sanitarista do Departamento de Vigilância em Saúde, falou sobre a importância da inserção de dados corretos no primeiro atendimento. Estiveram presentes a psicóloga sanitarista do Departamento de Vigilância em Saúde, Aline Cunha; Dra Célia Guerra, diretora do Departamento de Atenção à Saúde (DAS); Rosimar Pequeno, Coordenadora do Serviço Social na Saúde; Elisangela Locatelis, Assessora Técnica do Departamento de Atenção a Saúde; Elaine Paladini, Diretora de Enfermagem, e Thaís Oliveira, Enfermeira do Departamento de Vigilância Sanitária.A palestrante Aline Cunha, que é psicóloga sanitarista do Departamento de Vigilância em Saúde, falou sobre a importância da inserção de dados corretos no primeiro atendimento.

“O preenchimento da ficha é o primeiro passo pra acolher esse usuário que sofreu violência e procurou o atendimento na unidade de saúde. Esse é o primeiro passo para inserir uma rede de cuidados. A ficha de notificação é muito importante para saber que tipo de violência ocorre no nosso município, o tipo e perfil das pessoas que são acometidas pela violência, o perfil dos agressores e a localização onde os casos mais acontecem para a gente planejar ações de prevenção e promoção da saúde da nossa população”, relatou Aline.

Saúde de Caxias promove capacitação para profissionais da rede Divulgação



Todos os profissionais da saúde devem preencher o SINAN para casos suspeitos ou confirmados de violência doméstica, sobretudo violência sexual, devido ao imediatismo das ações que devem ser tomadas quando acontece uma violência desse tipo, ou seja, todos os procedimentos têm que ser tomados em 24h, com urgência. Tanto a notificação, quanto o desencadeamento das ações de proteção às vítimas. Isso faz parte de uma vigilância epidemiológica. Através do SINAN, é possível traçar o mapa da violência na cidade e propor ações que gerem políticas públicas no município. Todos os profissionais da saúde devem preencher o SINAN para casos suspeitos ou confirmados de violência doméstica, sobretudo violência sexual, devido ao imediatismo das ações que devem ser tomadas quando acontece uma violência desse tipo, ou seja, todos os procedimentos têm que ser tomados em 24h, com urgência. Tanto a notificação, quanto o desencadeamento das ações de proteção às vítimas. Isso faz parte de uma vigilância epidemiológica. Através do SINAN, é possível traçar o mapa da violência na cidade e propor ações que gerem políticas públicas no município.