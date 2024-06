Praça do Garibaldi é entregue em Caxias - Divulgação

Praça do Garibaldi é entregue em CaxiasDivulgação

Publicado 28/06/2024 15:04

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou para a população, na noite da última quinta-feira (27), mais um espaço público de lazer reformado. Desta vez, no segundo distrito. A Praça do Garibaldi, localizada no Parque Fluminense, conta com playground, academia de ginástica e campo de futebol, que recebeu nova grama sintética. O sistema de iluminação de led da área também foi atualizado.

Praça do Garibaldi, em Caxias, é entregue aos moradores Divulgação



O evento contou com a presença do prefeito Wilson Reis; do secretário municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário; do deputado federal Gutemberg Reis, além de outras autoridades e lideranças comunitárias da região.



Na ocasião, houve uma apresentação de zumba do projeto "Família para sempre", comandado pela professora Vivi Rosas. A quadra ganhou seu primeiro jogo de futebol e a noite continuou em festa, com o show do cantor Buchecha e os Crias do Funk, que apresentaram grandes sucessos.



O prefeito Wilson Reis falou da alegria de entregar mais uma reforma de espaço público: O evento contou com a presença do; do secretário municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário; do deputado federal Gutemberg Reis, além de outras autoridades e lideranças comunitárias da região.Na ocasião, houve uma apresentação de zumba do projeto "Família para sempre", comandado pela professora Vivi Rosas. A quadra ganhou seu primeiro jogo de futebol e a noite continuou em festa, com o show do cantor Buchecha e os Crias do Funk, que apresentaram grandes sucessos.O prefeito Wilson Reis falou da alegria de entregar mais uma reforma de espaço público:

Praça do Garibaldi, em Caxias, é entregue aos moradores Divulgação

“Nossos moradores precisam de um lugar em que consigam ter lazer e onde possam se divertir. Por isso, estamos sempre investindo em obras e reformas, para que nossa cidade nunca deixe de oferecer serviços de qualidade aos cidadãos,” declarou.



A moradora Fernanda Moreira contou como é poder ver a praça com espaço novo para as crianças se divertirem.

“As crianças não tinham um lugar decente para brincar perto de casa. Ganhar essa reforma, com os brinquedos e academia, vai fazer com que elas possam ter um lugar seguro e novo para explorarem. Fico feliz em ver meu bairro sendo notado”, falou Fernanda.