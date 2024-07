Arraiá de Caxias homenageia Luiz Gonzaga nos 35 anos de sua morte - Divulgação

Publicado 02/07/2024 21:13

Duque de Caxias - A Nova Arena da Baixada, recentemente inaugurada ao lado da UFRJ, na rodovia Washington Luiz, será o cenário de uma grande celebração: a primeira edição do Arraiá de Duque de Caxias. Nos 35 anos da morte do rei do baião, "Luiz Gonzaga - 35 anos de saudade" é o tema da festa que vai acontecer de 18 a 21 de julho no espaço, que tem capacidade para receber até 50 mil pessoas e conta com estacionamento para mil carros. Com um espaço tão grandioso, o evento promete estar à altura, oferecendo uma programação rica e diversificada.

A festa não seria completa sem as tradicionais comidinhas típicas, um parque de diversões, feirinha de produtos nordestinos e artesanato, além de bares temáticos. A decoração promete ser uma atração à parte, com uma cenografia que transportará o público para o universo de Luiz Gonzaga. Elementos como uma réplica da igreja de sua cidade natal e de sua casa no sertão nordestino, um boneco realista de 3 metros de altura, uma exposição fotográfica e as coloridas bandeirinhas e balões, típicos das festas da época, compõem o cenário.

Programação Musical e Cultural

O Arraiá de Duque de Caxias - Gonzagão 35 anos de saudade, contará com shows de artistas renomados como Belo, Zezé Di Camargo, Felipe Araújo, Falamansa e Bonde do Forró, além muito forró pé de serra, repentes, sertanejo universitário durante a programação e um festival de quadrilhas com mais de 10 grupos.

Organização e Apoio

O evento é uma realização da Funarj e conta com o apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Monique Santos, organizadora do evento e CEO do Grupo Contato, destacou a importância da celebração: “Nossa proposta é promover uma experiência única para o grande público e levar a cultura e um pouco da história desse grande artista, que marcou seu espaço na música popular brasileira”.

Com uma programação caprichada e atrações para todas as idades, o Arraiá de Duque de Caxias promete ser uma festa inesquecível, celebrando a vida e a obra de Luiz Gonzaga com muita alegria e cultura.

SERVIÇOS:

ARRAIÁ DE DUQUE DE CAXIAS - GONZAGÃO 35 ANOS DE SAUDADE

Local: Nova Arena da Baixada - Avenida Washington Luiz, Santa Cruz da Serra, Caxias (ao lado da UFRJ)

Dia 18 de julho - Das 18h à 01h

Show do Belo às 23h



Dia 19 de julho - Das 18h às 03h

Show Falamansa à 01h



Dia 20 de julho - Das 12h às 03h



Show Zeze Di Camargo à 01h



Dia 21 de julho - Das 12h à 01h

Show Bonde do Forró às 20h

Felipe Araujo às 23h