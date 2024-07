De Xerém para o mundo: conheça a história do menino campeão de Karatê - Divulgação

Publicado 01/07/2024 17:45

Duque de Caxias - Xerém é um bairro do quarto distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, aos pés da serra de Petrópolis. É lá que reside o cantor Zeca Pagodinho e onde viviam os jogadores de futebol João Pedro e Evanilson – ambos estão atuando em times europeus –, por exemplo, e é onde cresce outra celebridade: o campeão de Karatê Thyago Detoni. Com apenas 9 anos, ele já acumula títulos e experiência. Seu próximo desafio será em Monterrey, no México, onde disputará o 12º Campeonato Mundial de Karatê da União Mundial de Federações de Karatê Do (WUKF), entre os próximos dias 11 e 14 de julho, pela Seleção Brasileira de Karatê CBKI.

Desde pequeno, Thyago Detoni sempre gostou de assistir artes marciais pela TV e sempre foi muito agitado. Então, os pais Thiago Paulino e Vânia Detoni o colocaram numa academia de karatê perto de casa. O esporte o proporcionou mais disciplina e mais concentração, o que despertou a atenção dos demais quanto a sua desenvoltura e talento.



De acordo com o pai do atleta à reportagem, o filho é campeão Brasileiro de Karatê – São Paulo, campeão Taça Brasil – São Paulo, cinco vezes campeão estadual e oito vezes campeão intermunicipal.

Thyago Detoni está aprendendo que lutar, no sentido literal, é a melhor forma de lutar por seus sonhos. Ele divide o tempo entre conquistar o mundo por meio do esporte, superar os próprios limites e assistir às aulas na Escola Municipal Professora Aila Saldanha do Couto, no mesmo município.