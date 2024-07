Alunos e funcionários de Caxias vão ao Municipal assistir peça - Divulgação

Publicado 01/07/2024 17:40

Duque de Caxias - Um espetáculo inédito permeado pela narrativa literária e a beleza da música clássica proporcionaram uma noite inesquecível para alunos da Escola Municipal Joaquim da Silva Peçanha e profissionais da educação em um dos espaços artísticos mais famosos do Brasil. Trata-se do espetáculo “Tenho apetite de almas”, em homenagem à vida e obra da célebre escritora brasileira, Nélida Piñon, que completaria 90 anos em 2024. O evento foi realizado, na quinta-feira (27/06), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde a artista pisou pela primeira vez aos 9 anos de idade.

Por outro lado, a emoção do dia tomava conta de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e funcionários de diversas áreas da SME, que estavam ali pela primeira vez por conta do projeto Passaporte Cultural. A iniciativa é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias que disponibiliza ingressos gratuitos democratizando o acesso às atividades culturais.



“Foi a primeira vez que saí de Duque de Caxias. Quando atravessei a cidade e cheguei aqui eu até chorei. É muita emoção, nem sei explicar”, vibrava o aluno Leonardo de Andrade, de 17 anos, morador do bairro Beira Mar.



“Tenho 56 anos de idade e é a primeira vez que venho aqui. Estou encantada! Já tirei várias fotos. É um dia que ficará marcado na minha vida”, comemorou Célia Freitas, aluna da EJA.

“Trabalhar na Joaquim Peçanha me proporcionou conhecer o Theatro no ano passado, quando ganhamos convites para assistir a um espetáculo de ballet, parecia um filme, foi inesquecível. E olha eu aqui novamente”, emocionou-se Melissa Cursino, que é Agente de Apoio à Inclusão da rede há 3 anos.



Para a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos, Míriam de França, que foi acompanhando a caravana ao lado da subsecretária Pedagógica, Arlene Cavalini, a iniciativa abre um leque de oportunidades.



Para a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos, Míriam de França, que foi acompanhando a caravana ao lado da subsecretária Pedagógica, Arlene Cavalini, a iniciativa abre um leque de oportunidades.

"O espaço e a apresentação magistral do espetáculo servirão como ponto de partida para diversas possibilidades pessoais e educacionais. Que venham outros momentos como esse para os nossos educandos da EJA", pontuou.

O emocionante espetáculo "Tenho apetite de almas", apresentado pelo Sesc/RJ, contou com a dramaturgia, texto e roteiro de Gabriel Chalita com participação especial da atriz Totia Meireles, acompanhados da Orquestra Sinfônica Jovem.