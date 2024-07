Caxias inaugura sala de fisioterapia e celebra festa junina - Divulgação

Publicado 01/07/2024 17:31

Duque de Caxias - Em Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias, a equoterapia tem se destacado como uma ferramenta poderosa na reabilitação de pessoas com deficiência. Foi inaugurada, no dia 25/06, a nova sala de fisioterapia, no Equinovida, um centro especializado, onde crianças e adolescentes encontram um ambiente acolhedor e terapias que transformam suas vidas. O novo espaço permitirá que os terapeutas realizem um trabalho mais eficaz, potencializando os resultados das terapias realizadas com o auxílio dos cavalos.

Para marcar a inauguração da nova sala e celebrar a data festiva, o Equinovida organizou uma animada Festa Junina. Pacientes, familiares e a comunidade local participaram das comemorações, que incluíram comidas típicas e brincadeiras. O evento não só trouxe alegria, mas também reforçou o senso de comunidade e a solidariedade entre todos os envolvidos.



Mães e pais expressaram gratidão pelo impacto positivo que o Equinovida tem na vida de seus filhos.

“Eu acho muito importante porque é um momento de descontração. É um momento onde nós podemos nos desligar um pouco daquela correria do dia a dia. Eu agradeço ao Equinovida por estar sempre nos proporcionando tanta alegria e carinho”, disse a mãe de Ana Júlia Souza Santos, Tânia Maria de Souza.



Também muito feliz com a inauguração do novo espaço, o secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes, reforçou que o atendimento realizado é multidisciplinar.

“Estou muito feliz porque as crianças estão sendo muito bem cuidadas e os funcionários satisfeitos. Também é muito gratificante ver os sorrisos nos rosto dos pais nesta festa que fortalece os vínculos. Vendo esta interação, temos a certeza de que o objetivo está sendo atingido”.



O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, parabenizou a todos e também felicitou os 17 anos de existência do Equinovida.

“Louvo a Deus por este dia e por estes corações bondosos que prepararam esta festa tão linda. Saúdo a todos também pelo excelente trabalho realizado. Com a nova sala de fisioterapia, serão oferecidas abordagens terapêuticas às necessidades específicas de cada criança”, finalizou o prefeito.