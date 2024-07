Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Agência Brasil

Publicado 02/07/2024 21:37

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias ocupa a terceira posição entre os que mais geraram empregos (+1.153) no estado no mês de maio. É o que mostra a análise feita pela Firjan, por meio da Plataforma Retratos Regionais. Esse resultado supera o do mesmo período de 2023, quando foram criadas 656 vagas.

Pela Baixada Fluminense, a cidade foi a que teve maior registro de novos postos de trabalho, concentrando 50% das 2.307 contratações formais da região. O levantamento tem como base os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

“Vemos os municípios da Baixada Fluminense se destacando com bons resultados de geração de empregos, com vagas distribuídas pelos diversos setores. Acreditamos que o desempenho pode ser ainda melhor a partir da oferta de mão de obra qualificada para a região”, destacou o presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone.

A análise mostra que o setor de Serviços foi o que mais ofereceu oportunidades pela Baixada Fluminense, com um total de 1.677 vagas, distribuídas por atividades como Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra; Alimentação; Atividades de Atenção à Saúde Humana; e Atividade de Prestação de Serviço de Informação entre outros. A oferta de vagas para a região foi distribuída ainda pelos setores do Comércio (+290); Construção (+186); Indústria (+152); e Agropecuária (+2). A geração de empregos em maio de 2024 foi superior à do mesmo mês de 2023, que registrou 1.212 vagas em todos os 14 municípios da Baixada.

Para o presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região, Carlos Erane de Aguiar, os resultados da Baixada mostram a diversidade de oportunidades que a atividade econômica dos municípios da região oferece.

"Temos aqui uma gama de indústrias que contribuem com a geração de empregos diretos e indiretos. Seguimos com o constante suporte a essas empresas para que consigam desenvolver suas atividades pela região e valorizar a mão de obra local”, pontuou.

No acumulado dos cinco meses, de janeiro a maio, os municípios da Baixada Fluminense geraram 9.456 vagas de empregos formais. De janeiro a maio, Duque Caxias de Caxias com 3.250 novas vagas, divide a posição das cidades que mais geraram oportunidades juntamente com Seropédica (+4.144) e Nova Iguaçu (+2.576). Ao longo do ano, o setor de Serviços (+7.907) se mantém como o que mais ofereceu novos postos de trabalho, seguido da Construção (+ 1.541) e Indústria (+1.146). O saldo negativo ficou com a Agropecuária e Comércio.