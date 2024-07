Novo prazo para inscrições da Conferência Municipal de Turismo de Caxias - Divulgação

Novo prazo para inscrições da Conferência Municipal de Turismo de CaxiasDivulgação

Publicado 04/07/2024 12:53

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT) divulga novas datas de prazo final para inscrições de candidatos e eleitores da 3ª Conferência Municipal de Turismo, a ser realizada no dia 18 de julho de 2024, das 9h às 17h, no auditório do Museu Ciência e Vida, localizado na Rua Ailton da Costa, s/n. - Jardim 25 de Agosto - DC.



Durante a conferência, será realizado o processo eleitoral para escolha dos membros representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) para o biênio 2024/2026.