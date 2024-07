DF vai manter vacinação contra doença apenas para o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde - Paulo Pinto/Agência Brasil

DF vai manter vacinação contra doença apenas para o público-alvo definido pelo Ministério da SaúdePaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 05/07/2024 17:57

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, anuncia a ampliação da faixa etária da campanha de vacinação contra a Dengue no município, que passa a ser de 04 a 59 anos. A vacina é segura e aprovada pela Anvisa, e protege contra os quatro sorotipos da dengue.

A administração municipal alerta que a vacinação para essa faixa etária acontecerá exclusivamente no mês de julho e conforme disponibilidade do estoque de doses da vacina no município.

Como a imunização contra a dengue é feita em duas doses, com intervalo de três meses entre elas, a população com idade de 04 a 59 anos poderá receber até 31 de julho de 2024 a primeira dose da vacina. Após três meses será ofertada a segunda dose do imunizante.

Crianças que estão com dengue ou com sintomas sugestivos da doença devem aguardar seis meses para o recebimento da primeira dose. Além disso, a vacina não é aplicada em casos de pessoas que possuam alergia a outros imunizantes; imunossuprimidos (imunidade baixa); e gestantes ou em período de amamentação.

A vacinação acontece nas seis Unidades Pré-Hospitalares (UPH) e no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC). É obrigatório estar acompanhado de responsável e apresentar Cartão de Vacinação, CPF e Cartão do SUS.

Confira abaixo a programação de vacinação contra a dengue nas unidades de saúde do município:

* Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Rua General Gurjão, s/n. – Centro)

* UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos

* Sábado, das 8h às 12h:

* UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos.

* Sábado, das 8h às 16h:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias.