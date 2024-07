Firjan SENAI abre vagas em cursos técnicos de nível médio em Caxias - Divulgação

Firjan SENAI abre vagas em cursos técnicos de nível médio em CaxiasDivulgação

Publicado 04/07/2024 13:00

Duque de Caxias - Com o compromisso de proporcionar acesso à educação de qualidade, a Firjan SENAI está com inscrições abertas para 1.985 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio para todo o estado do Rio, sendo 225 na Baixada Fluminese. Os cursos técnicos abrangem diversas áreas e são distribuídos em unidades e centros de referência por todo o estado. Em Duque de Caxias, são ofertadas 90 vagas para os cursos de Técnico em Mecânica (45) e Técnico em Petroquímica (45).

Para ter acesso ao edital, o interessado deve entrar em contato pelo WhatsApp, por meio deste link: https://bit.ly/gratuidade-senai e escolher a unidade de interesse.



As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade Firjan SENAI escolhida, até 18 de julho, e serão encerradas automaticamente quando o número de inscritos atingir o limite de vagas oferecidas. As aulas terão início em agosto deste ano.



Há oportunidades em cursos técnicos de Automação Industrial, Construção Naval, Eletrotécnica, Mecânica, Desenvolvimento de Sistemas, Eletromecânica, Petroquímica, Segurança do Trabalho, Logística, Redes de Computadores e Planejamento e Controle de Produção.



“A qualificação técnica é essencial para a empregabilidade de jovens e adultos. Portanto, a Firjan SENAI está ofertando vagas gratuitas em cursos técnicos, visando ampliar as oportunidades de trabalho e de renda dos alunos. Estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade que atenda às necessidades do mercado de trabalho e contribua para o desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio de Janeiro”, destaca Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.



Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta seja de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovado por meio de uma autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.



Processo seletivo

A prova de seleção será realizada no dia 20 de julho de 2024, das 10h às 12h, consistindo em questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa e Matemática. Os candidatos devem apresentar comprovante de inscrição, documento oficial com foto e caneta esferográfica azul ou preta.



Cronograma

- Inscrições: 24/06/2024 a 18/07/2024

- Prova: 20/07/2024, das 10h às 12h

- Divulgação da classificação: 26/07/2024

- Matrículas: 29/07/2024 a 05/08/2024



Não haverá cobrança de taxa de inscrição e matrícula. O resultado será divulgado na unidade Firjan SENAI onde o candidato realizou a prova. Em caso de empate, critérios de desempate incluem maior nota em Língua Portuguesa, maior nota em Matemática, maior idade e ordem de inscrição.



Mais informações podem ser obtidas diretamente nas unidades Firjan SENAI.