Novas unidades da Fundec vão oferecer mais de duas mil vagas gratuitas - Divulgação

Novas unidades da Fundec vão oferecer mais de duas mil vagas gratuitasDivulgação

Publicado 05/07/2024 18:02

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está entregando, esta semana, três unidades da FUNDEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais), que oferecerão mais de duas mil vagas para cursos gratuitos em várias áreas. As novas unidades estão localizadas no primeiro distrito. As duas primeiras foram inauguradas na última quinta-feira (04/07), nos bairros Beira Mar e 25 de Agosto, pelo prefeito Wilson Reis, representantes da fundação e autoridades municipais e estaduais.



Nesta sexta-feira (05/07), foi entregue, no bairro Laguna e Dourados, a Unidade Professor Nelson Viena Cordeiro, localizada na Rua Tenente-coronel Rocha Fragoso, 235, que vai oferecer 1.640 vagas.

Novas unidades da Fundec vão oferecer mais de duas mil vagas gratuitas Divulgação



Junto à unidade 25 de Agosto, da Fundec, na Rua Marechal Floriano, foi entregue também a reforma geral do Polo Integrado CEDERJ, que oferece cursos de graduação semipresencial de Ciências Biológicas, Física, História, Sistemas de Computação e Gestão de Turismo.



Participaram da solenidade, entre outras autoridades, o prefeito Wilson Reis; os representantes da Fundec, Jorge Fonseca e Roseli Duarte; o secretário estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes; o presidente da Fundação CECIERJ, Lincoln Tavares; o secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis; e o deputado estadual Rosenverg Reis.



As novas unidades da Fundec estão oferecendo os seguintes cursos:



UNIDADE CEI (650 VAGAS)

Cursos instrumentais:

- Espanhol I - iniciante

- Francês I - iniciante

- Inglês I - iniciante

Cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional:

- Atendente de farmácia

- Auxiliar administrativo

- Auxiliar de departamento de pessoal e recursos humanos

- Auxiliar de logística

- Barbeiro (Assistente)

- Cabeleireiro (Auxiliar)

- Depilador (a)

- Design de sobrancelhas e extensão de cílios

- Eletricista instalador predial de baixa tensão + NR-10

- Manicure e Pedicure



UNIDADE 25 DE AGOSTO – CEDERJ (250 VAGAS)

Cursos instrumentais:

- Informática essencial

- Informática essencial (PCD)

Cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional:

- Auxiliar administrativo

- Auxiliar de departamento de pessoal e recursos humanos

- Auxiliar de logística

- Barbeiro (Assistente)

- Design de sobrancelhas e extensão de cílios

- Design de joias e bijuterias

-

UNIDADE PROFESSOR NELSON VIENA CORDEIRO (1.640 VAGAS)



Cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional:

- Alongamento de unhas

- Atendente de farmácia

- Auxiliar de cozinha (Gastronomia)

- Auxiliar Veterinário

- Barbeiro (Assistente)

- Cabeleireiro (Auxiliar)

- Cabeleireiro arte afro nos cabelos

- Cuidador de idosos

- Design de sobrancelhas e extensão de cílios

- Maquiagem e design de sobrancelhas

- Massagista

Cursos preparatórios:

- PEM - Integrado (CEFET, CTUR, PEDRO II, IFRJ E FAETEC)

- PMESA, PMEEAR - preparatório militar para Sargentos do quadro geral e aviação (Exército e Aeronáutica)

- Pré-ENEM - Preparatório para o Enem e vestibular. Junto à unidade 25 de Agosto, da Fundec, na Rua Marechal Floriano, foi entregue também a reforma geral do Polo Integrado CEDERJ, que oferece cursos de graduação semipresencial de Ciências Biológicas, Física, História, Sistemas de Computação e Gestão de Turismo.Participaram da solenidade, entre outras autoridades, o prefeito Wilson Reis; os representantes da Fundec, Jorge Fonseca e Roseli Duarte; o secretário estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes; o presidente da Fundação CECIERJ, Lincoln Tavares; o secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis; e o deputado estadual Rosenverg Reis.UNIDADE CEI (650 VAGAS)Cursos instrumentais:- Espanhol I - iniciante- Francês I - iniciante- Inglês I - inicianteCursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional:- Atendente de farmácia- Auxiliar administrativo- Auxiliar de departamento de pessoal e recursos humanos- Auxiliar de logística- Barbeiro (Assistente)- Cabeleireiro (Auxiliar)- Depilador (a)- Design de sobrancelhas e extensão de cílios- Eletricista instalador predial de baixa tensão + NR-10- Manicure e PedicureUNIDADE 25 DE AGOSTO – CEDERJ (250 VAGAS)Cursos instrumentais:- Informática essencial- Informática essencial (PCD)Cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional:- Auxiliar administrativo- Auxiliar de departamento de pessoal e recursos humanos- Auxiliar de logística- Barbeiro (Assistente)- Design de sobrancelhas e extensão de cílios- Design de joias e bijuteriasUNIDADE PROFESSOR NELSON VIENA CORDEIRO (1.640 VAGAS)Cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional:- Alongamento de unhas- Atendente de farmácia- Auxiliar de cozinha (Gastronomia)- Auxiliar Veterinário- Barbeiro (Assistente)- Cabeleireiro (Auxiliar)- Cabeleireiro arte afro nos cabelos- Cuidador de idosos- Design de sobrancelhas e extensão de cílios- Maquiagem e design de sobrancelhas- MassagistaCursos preparatórios:- PEM - Integrado (CEFET, CTUR, PEDRO II, IFRJ E FAETEC)- PMESA, PMEEAR - preparatório militar para Sargentos do quadro geral e aviação (Exército e Aeronáutica)- Pré-ENEM - Preparatório para o Enem e vestibular.