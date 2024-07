Duque de Caxias abre inscrições em creches para alunos de 1 a 3 anos - Divulgação

Publicado 05/07/2024 18:05

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que, a partir desta segunda-feira, 08/07, estarão abertas as inscrições para novos alunos de 1 a 3 anos nas creches Zelina Penido da Rosa, localizada no bairro Jardim Primavera, e Marluse Vicente da Silva, situada no Parque Eldorado. Pais e responsáveis poderão acessar o site da SME para realizar as inscrições.

Link: https://portal.smeduquedecaxias.rj.gov.br/