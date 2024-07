Defesa Civil de Caxias promove simpósio em atendimento pré-hospitalar - Reprodução

Publicado 08/07/2024 19:03

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias está com inscrições abertas para o 1º Simpósio de Ações de Defesa Civil em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) no Plano de Contingência municipal, que será realizado no dia 1º de agosto, no Teatro Municipal Raul Cortez. A inscrição, gratuita, pode ser feita pelos links https://forms.gle/pK7GMTXNDtedJDT96 e https://www.sistematica.info/redebravo/.

Estão sendo oferecidas 400 vagas para voluntários e qualquer pessoa que se interesse por saúde.Entre os temas que serão apresentados, estão Cinemática do trauma, Choque hipovolêmico, Uso de dispositivo supra glótico pelo enfermeiro, START (Simple Triage And Rapid Treatment; Triagem Simples e Tratamento Rápido), BLS (Suporte Básico de Vida), Doenças infecciosas pós-desastre, e relatos de experiência e catástrofes.