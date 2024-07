Polo de beleza da Fundec, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 08/07/2024 19:10

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec, deu início, nesta segunda-feira (08/07), às inscrições para os cursos gratuitos da fundação. Serão disponibilizadas mais de 15 mil vagas em mais 100 cursos nos quatro distritos de Duque de Caxias. As inscrições vão até o dia 26 de julho e podem ser feitas através do site www.fundec.rj.gov.br/edital.php ou presencialmente, em um dos Centros de Ensino da Fundação.

A Fundec possui mais de 100 cursos disponíveis nas áreas de beleza, saúde, indústria, idiomas, informática e tecnologias, entre outras. As unidades possuem instalações modernas e equipamentos de qualidade prontos para receber os alunos. O objetivo é transformar os jovens e adultos da cidade em profissionais qualificados para o mercado de trabalho, além de oferecer para crianças o acesso a cursos que auxiliam no crescimento pessoal.

Os candidatos que desejam se inscrever presencialmente precisam apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. É de extrema importância a leitura do edital, disponível no site da Fundec, para não perder os prazos e tirar todas as dúvidas.