Duque de Caxias oferece atendimento especializado para alunos superdotados

Publicado 09/07/2024 20:26

Duque de Caxias - A quantidade de alunos com altas habilidades ou superdotação identificados na Rede Municipal de Ensino tem aumentado cada vez mais. Em dois anos, já são mais de 200 estudantes distribuídos em unidades escolares nos quatro distritos. Para atender essa demanda, a Secretaria Municipal de Educação tem intensificado um ensino especializado. Desde 2022, foram inauguradas salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) em quatro escolas, contabilizando 5 turmas. Dessa vez, a unidade contemplada foi a Professor Romeu Menezes dos Santos.

A iniciativa para a criação do espaço partiu da diretora Ana Cristina Firmino, do Orientador Pedagógico Leandro Oliveira e das professoras Kedman Bessa e Gelaine de Souza, que são especialistas nesse segmento e vão atuar na nova sala, decorada de acordo com as áreas de interesse da criança. Só nessa unidade foram identificados 25 estudantes e mais oito vindos da E.M Dr. Álvaro Alberto, que fica próxima. As aulas acontecem no contraturno escolar.

Na inauguração, a Secretaria Municipal de Educação estava representada pelas professoras Aline França e Daniela Mendes, responsáveis pelo Programa de Altas Habilidades ou Superdotação, do Departamento de Acessibilidade e Inclusão Educacional (DAIE).

“É mais um ganho para a nossa rede. Passamos as orientações e damos autonomia para os professores aplicarem o Protocolo de Identificação Inicial em todas as turmas do Primeiro Segmento. É uma lista que contém características do comportamento superdotado e relatório. Esse material é enviado para a SME e nós vamos à escola conhecer esses alunos e confirmar o comportamento superdotado”, explicou Aline França.



“A Organização Mundial da Saúde diz que de 3 a 5% da população é formada por pessoas com altas habilidades ou superdotação. Ou seja, em todas as escolas tem algum aluno com altas habilidades invisibilizado e ele precisa ser identificado”, avaliou Daniela Mendes.



Os pais que participaram da inauguração estavam bastante confiantes.

“Tenho certeza que a inteligência dos nossos filhos será bem desenvolvida. Eles estão aqui desde o primeiro ano e sempre foram muito felizes”, destacou Marcelo Ribeiro, acompanhado da esposa Michelle Bernardo, que são pais dos gêmeos Ana Julia e Davi Lucca, de 9 anos, alunos do 4º ano.



“Fiquei surpreso. Não imaginava que a minha filha fosse superdotada, mas ela sempre teve o dom de criar coisas e espírito de liderança”, contou Gustavo Fernandes, pai da aluna Gabrielle, de 10 anos, enquanto exibia todo orgulhoso uma das criações de sua filha.