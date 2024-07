Caxias Shopping recebe atração infantil inspirada no Kung Fu Panda 4 - Divulgação

Publicado 11/07/2024 17:03

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, localizado na Baixada Fluminense, apresenta uma nova atração infantil inspirada na animação Kung Fu Panda 4. O "Templo da Diversão", situado na Praça Principal do empreendimento, estará em funcionamento a partir do dia 7 de julho, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.

Os fãs de Po, Tigresa, Mestre Shifu e outros personagens do filme poderão se divertir em uma aventura imersiva na cultura chinesa. O espaço oferece uma variedade de brinquedos e atividades, incluindo piscina de bolinhas, labirinto de espelhos e labirinto de bolinhos. Além disso, haverá brincadeiras recreativas, salto sobre o telhado e um super espaço instagramável para registros de fotos e vídeos.

O valor do ingresso é de R$ 40 para 40 minutos de atividades, com um custo adicional de R$ 1 por minuto extra. A responsabilidade pelo controle do tempo é dos pais ou responsáveis pela criança. Crianças com deficiência têm direito a 50% de desconto no valor final. As atividades são recomendadas para crianças de 4 a 12 anos.

Serviço:

O Templo da Diversão no Caxias Shopping

Valor: R$ 40,00 – 40 minutos. acréscimo de R$ 1,00 para cada minuto excedente;

Período: até 25/08

Horário: segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 13h às 21h

Faixa etária: 4 a 12 anos

Observação: a responsabilidade pelo controle do horário é exclusivamente dos pais ou responsáveis pela criança