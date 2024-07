Inscrições para o EAD EJA do Sesc vão até 8 de julho - Divulgação

Inscrições para o EAD EJA do Sesc vão até 8 de julhoDivulgação

Publicado 11/07/2024 16:57

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias informa que estão abertas as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) até o dia 31/07. Esta etapa educacional é voltada para pessoas que não tiveram acesso ou não puderam concluir seus estudos na idade apropriada. A EJA também oferece um currículo pedagógico adaptado às necessidades dos alunos. Os interessados em se inscrever deverão ter a idade mínima de 15 anos e apresentarem os seguintes documentos:



• Estudantes menores de idade (Pais e/ou responsáveis) – original e cópia de comprovante de residência, comprovante de Identidade (RG) e telefone de contato;

• Estudantes maiores de idade – original e cópia do CPF, Certidão de Nascimento/RG (Identidade), exame de tipo sanguíneo, cartão do SUS, cartão Bolsa Família, 2 fotos (3x4), histórico escolar ou declaração de escola de origem (para alunos do Ensino Fundamental – caso tenha) e laudo médico (para alunos da Educação Especial).



As inscrições devem ser feitas diretamente nas unidades escolares que atendem a EJA nas Etapas Finais:

EM Barão do Rio Branco

EM Dr. Ricardo Augusto

EM Exp. Aquino de Araújo

EM José Medeiros Cabral

EM Joaquim da S. Peçanha

EM Lions

EM Oneres

EM Prof. Romeu Menezes

EM Prof.ª Olga Teixeira

EM Prof.ª Zilla Junger

EM Helena Aguiar de Medeiros

E.M Profª Hilda do Carmo

E.M General Sampaio

CIEP 318 - Paulo M. Campos

EM Anton Dworsak

EM Cidade dos Meninos (PSE)

EM Jayme Fichman

EM Jornalista M. Padilha (PSE)

EM Maria Clara Machado

EM Monteiro Lobato

EM Nísia Vilela (PSE)

EM Prof. João Faustino

EM Walter Russo de Souza

E.M. Coronel Eliseu

CIEP 330 Maria da Glória

CIEP 407 - Neuza Brizola

EM Barão da Taquara

EM Barro Branco

EM CFN Eduardo Gomes

EM General Mourão Filho

EM Ziraldo

EM Márcio Fiat

EM Roberto Weguelin

EM Santa Luzia

EM Barão do Amapá

EM Embaixador Osvaldo Aranha

EM Santo Agostinho

EM Pastor Ernani (PSE)

EM Sargento João Délio