Caxias está com inscrições abertas para cursos gratuitos de teatro e violão - Divulgação

Caxias está com inscrições abertas para cursos gratuitos de teatro e violãoDivulgação

Publicado 12/07/2024 17:31

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT-DC) está com inscrições abertas para Curso de Teatro MultiArte Baby – Introdução a Práticas Artísticas, Curso de Violão para Iniciante e Curso de Violão Intermediário.

O Curso de Teatro MultiArte Baby – Introdução a Práticas Artísticas é destinado a crianças de 4 a 7 anos de idade. A seleção será feita após aula experimental, que deve ser agendada com a coordenação do curso. As aulas começam no dia 6 de agosto e acontecem todas as terças-feiras, das 14h às 15h, no Teatro Municipal Raul Cortez, localizado na Praça do Pacificador, s/n°, Centro, Duque de Caxias.

Já os cursos de Violão Para Iniciante e Violão Intermediário são para alunos acima dos 14 anos de idade. O Curso de Violão para Iniciantes é para quem não possui experiência alguma com o instrumento musical e o Curso de Violão Intermediário é destinado a alunos que já possuem experiência com o instrumento, mas que desejam ampliar o aprendizado.

Os dois cursos também começam no dia 6 de agosto, às terças-feiras, das 10h às 11h (Curso de Violão Intermediário) e das 11h às 12h (Curso de Violão para Iniciante). As aulas serão ministradas na Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola.

Além disso, o MultiArte abriu 6 vagas para crianças com idades entre 8 e 10 anos para fazer parte do grupo artístico MultiArte 3ª Geração. Os inscritos precisam responder um questionário e os selecionados serão convocados para uma aula presencial, onde serão avaliados.

Os cursos são gratuitos. As inscrições vão até o dia 31 de julho e acontecem de forma presencial, na Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, ou por meio de preenchimento do formulário on-line.

Curso de Teatro MultiArte Baby – Introdução a Práticas Artísticas:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwv1DpiJnZqCy-v4kYqVnFDaml5IawqgdzM1ybGs5tO72ZOA/viewform?pli=1

Curso de Violão para Iniciante e Intermediário:

https://docs.google.com/forms/d/1YjDz-hu5qNqAjg2CaKhNvQHbwdlyK_UfofiGuxEAJ4Q/viewform?edit_requested=true

MultiArte 3ª Geração:

https://docs.google.com/forms/d/1PoGsv7iTNTGR2zNrUqA7w4KBn-tkXXsfEx5-UE5YdUQ/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

Os candidatos que desejam se inscrever presencialmente devem apresentar os documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. Os candidatos menores de idade devem apresentar a identidade ou a certidão de nascimento e a Identidade, CPF e o comprovante de residência do responsável.

A Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, e fica localizada na Praça do Pacificador, S/N, Centro, Duque de Caxias – RJ.